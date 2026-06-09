Un tramvai se transformă, pentru o zi, în punct mobil de solidaritate pentru animalele fără stăpân din Iași. Sâmbătă, 13 iunie 2026, Tramvaiul Responsabilității va străbate orașul și va staționa în mai multe ronduri, unde ieșenii pot aduce donații pentru câinii aflați în grija Adăpostului Municipal de Câini Iași: hrană uscată, conserve, pături și consumabile necesare îngrijirii zilnice.

Programul staționărilor începe la ora 11:00, în Rond Târgu Cucu, unde tramvaiul va rămâne 30 de minute. Apoi, traseul continuă prin mai multe zone ale Iașului, astfel încât donațiile să poată fi aduse cât mai aproape de cartiere.

La ora 12:00, tramvaiul va staționa în Rond Copou, timp de 15 minute. La ora 13:00, va ajunge în Rond Dancu, iar la 13:30 în Rond Tătărași Nord. De la 14:15, ieșenii din zona Dacia pot aduce donații în rondul din cartier, iar la 15:00 tramvaiul va opri în Rond Canta. Ultima staționare anunțată este la ora 16:00, în Rond Tehnopolis.

Programul este gândit astfel încât oamenii să poată contribui rapid, fără proceduri complicate. Un sac de hrană, câteva conserve, o pătură curată sau produse consumabile pot deveni, pentru câinii din adăpost, diferența dintre încă o zi grea și una mai bună.

O campanie despre responsabilitate, nu doar despre donații

Tramvaiul Responsabilității nu este doar o acțiune de colectare. Este și un mesaj public despre felul în care comunitatea se raportează la animalele fără stăpân. Abandonul, lipsa sterilizării, nepăsarea și ideea că „nu este problema mea” ajung, în timp, să se vadă în adăposturi, pe străzi și în bugetele publice.

De aceea, astfel de campanii au o miză mai mare decât cantitatea de hrană strânsă într-o zi. Ele aduc în fața orașului o întrebare simplă: ce facem, concret, pentru animalele care depind de oameni, după ce tot oamenii le-au abandonat?

La Iași, tramvaiul devine sâmbătă un semn că responsabilitatea poate circula prin oraș. Oprește în cartiere, așteaptă donațiile și le transformă într-un gest comun. Iar pentru cei care nu pot ajunge personal, distribuirea mesajului poate fi, la rândul ei, un ajutor. Poate anunțul ajunge la cineva care locuiește lângă Târgu Cucu, Copou, Dancu, Tătărași Nord, Dacia, Canta sau Tehnopolis și poate lăsa, în câteva minute, o donație.

Ce pot dona ieșenii

Ieșenii pot aduce hrană uscată pentru câini, conserve, pături curate și consumabile necesare îngrijirii animalelor. Produsele trebuie să fie în stare bună și potrivite pentru folosire într-un adăpost. Campania nu cere gesturi mari, ci participare. O pungă de boabe, câteva conserve sau o pătură pot deveni parte dintr-un efort comun.

Sâmbătă, 13 iunie 2026, Tramvaiul Responsabilității pornește din nou la drum prin Iași. De data aceasta, nu transportă doar călători, ci și un mesaj simplu: grija pentru animalele fără stăpân începe cu un gest mic, făcut la timp. Dan DIMA