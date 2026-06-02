Iașul se pregătește pentru primul transplant de cord din istorie!

Iașul este tot mai aproape de un moment istoric pentru medicina românească. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” pregătește lansarea Programului de Transplant Cardiac, iar profesorul universitar dr. Grigore Tinică participă activ la intervenții de înaltă complexitate în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, pentru consolidarea experienței echipei care va realiza primele transplanturi de cord în capitala Moldovei.

Un nou pas important în această direcție a fost făcut în aceste zile la Târgu Mureș, unde un adolescent de numai 14 ani a primit o nouă șansă la viață în urma unei intervenții spectaculoase de transplant cardiac.

Tânărul suferea de o afecțiune cardiacă gravă, iar până la găsirea unui donator a fost menținut în viață cu ajutorul unui dispozitiv de asistare circulatorie a ventriculului stâng. Operația a fost un succes, iar medicii au anunțat că pacientul este detubat, respiră spontan și are parametri vitali normali.

Pentru profesorul Grigore Tinică, participarea la astfel de intervenții reprezintă o etapă esențială în pregătirea viitorului program de transplant de la Iași. „Vreau să îi mulțumesc din inimă extraordinarei echipe de la IBCVT Târgu Mureș, condusă cu profesionalism deosebit de prietenul și colegul meu, profesorul Horațiu Suciu. Munca dedicată, colaborarea profesioniștilor din diferite centre și empatia față de pacienți sunt cu adevărat inspiratoare. Împreună demonstrăm că medicina poate oferi speranță și viață”, a declarat profesorul Grigore Tinică.

Un moment istoric pentru Moldova

În prezent, transplanturile cardiace din România sunt realizate aproape exclusiv la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, centrul coordonat de profesorul Horațiu Suciu, considerat unul dintre cei mai importanți chirurgi cardiovasculari din Europa de Est.

Odată cu acreditarea și operaționalizarea programului de la Iași, România va avea trei centre capabile să efectueze transplant cardiac, alături de Târgu Mureș și Spitalul Clinic de Urgență București.

Pentru regiunea Moldovei, impactul va fi uriaș. Pacienții cu insuficiență cardiacă terminală din Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați sau Vrancea nu vor mai depinde exclusiv de centrele din vestul sau sudul țării pentru a beneficia de o astfel de intervenție salvatoare.

Institutul lui Tinică intră într-o nouă etapă

Sub coordonarea profesorului Grigore Tinică, Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante centre de chirurgie cardiovasculară din România, efectuând anual mii de intervenții complexe.

Introducerea transplantului cardiac reprezintă însă nivelul suprem al chirurgiei cardiovasculare și ar poziționa Iașul în elita medicinei românești și est-europene.

Pregătirile includ formarea echipelor multidisciplinare, acreditarea infrastructurii medicale, colaborarea cu Agenția Națională de Transplant și acumularea experienței necesare prin participarea directă la intervenții efectuate în centrele cu tradiție.

Speranță pentru sute de pacienți

În România există sute de bolnavi cu insuficiență cardiacă severă care ar putea beneficia de un transplant de cord, însă numărul intervențiilor este limitat atât de lipsa donatorilor, cât și de numărul redus al centrelor specializate.

Deschiderea programului de la Iași ar putea crește semnificativ capacitatea națională de transplant și ar oferi o șansă suplimentară pacienților aflați pe listele de așteptare.

Dacă toate etapele vor fi parcurse conform planului, Iașul este foarte aproape să intre în istorie ca al treilea oraș din România în care se realizează transplant cardiac, o realizare care ar confirma statutul capitalei Moldovei drept unul dintre cele mai importante centre medicale ale țării. Nicoleta ZANCU