Creșă ultramodernă de peste 23 milioane de lei în Galata

Cartierul Galata se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani în infrastructura destinată copiilor. Primăria Municipiului Iași anunță construirea unei creșe moderne pe Șoseaua Voinești nr. 26, un proiect de peste 23,4 milioane de lei care ar urma să ofere condiții europene pentru zeci de familii din zonă.

Noua unitate va fi ridicată pe un teren de peste 5.100 de metri pătrați, pe amplasamentul vechilor fundații ale Școlii „Tudor Arghezi”, care vor fi demolate pentru a face loc unei construcții complet noi.

Șase grupe pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani

Potrivit proiectului, creșa va avea o capacitate de șase grupe și va putea primi copii cu vârste cuprinse între trei luni și trei ani, una dintre cele mai mari probleme ale municipiului fiind deficitul de locuri disponibile în astfel de unități.

Clădirea, cu regim de înălțime parter plus etaj parțial, va avea o suprafață utilă de aproape 1.540 de metri pătrați și va include toate facilitățile necesare pentru îngrijirea și dezvoltarea copiilor.

Sunt prevăzute săli moderne de joacă, camere de odihnă, spații multifuncționale, bloc alimentar propriu, spălătorie, birouri administrative și un cabinet medical cu izolator pentru monitorizarea permanentă a stării de sănătate a micuților.

Valoarea totală a investiției este de 23,4 milioane de lei, iar durata estimată de execuție este de 24 de luni.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și face parte din programul amplu de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiu, care cuprinde cinci obiective majore în valoare totală de peste 92 de milioane de lei.

Autoritățile locale susțin că investiția vine ca răspuns la cererea tot mai mare de locuri în creșe, în contextul dezvoltării continue a orașului și al numărului ridicat de familii tinere care aleg să rămână în Iași.

Dacă proiectul va fi realizat conform termenelor anunțate, cartierul Galata ar putea beneficia, în următorii doi ani, de una dintre cele mai moderne creșe construite în Iași după 1990, într-un moment în care investițiile în educația timpurie devin tot mai importante pentru dezvoltarea comunității și pentru sprijinirea familiilor tinere. Carmen DEACONU