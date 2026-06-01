Iașul redeschide, pentru câteva săptămâni, una dintre ferestrele puternice ale artei românești din a doua jumătate a secolului XX. Expoziția „GENERAȚIA ’60–’80. Pictură din colecția Galeriei DANA” va fi vernisată miercuri, 3 iunie, de la ora 18.00, la Galeria DANA, într-un proiect care aduce în prim-plan pictura unei generații artistice formate într-un timp al tensiunilor, al compromisurilor, dar și al unei extraordinare rezistențe prin imagine.

Evenimentul nu este doar o întâlnire cu pictura. Este o întoarcere într-o perioadă în care artiștii au lucrat sub presiunea istoriei, a sistemului, a limbajului oficial și a limitelor impuse. În același timp, pânzele lor au păstrat, adesea discret, o formă de libertate pe care cuvintele nu o puteau rosti.

Artiști importanți, într-o colecție care descrie o epocă

Expoziția valorifică lucrări din colecția Galeriei DANA și propune publicului o incursiune în diversitatea picturii românești din anii ’60–’80. Sunt reunite nume importante ale artei naționale, dar și artiști legați de mediul artistic ieșean și regional, într-o selecție care vorbește despre memorie, școală, expresie figurativă, sensibilitate plastică și supraviețuirea prin cultură.

Printre artiștii prezenți în proiect se numără Cornel Ailincăi, Ilie Boca, Traian Brădean, Dan Hatmanu, Sorin Ilfoveanu, Val Gheorghiu, Dimitrie Gavrilean, Adrian Podoleanu, Liviu Suhar, Angela Tomaselli, Constantin Tofan, Ioan Vînău și mulți alții. Lista amplă dă măsura unei generații care nu poate fi redusă la o singură direcție estetică, ci trebuie privită ca un teritoriu viu, cu diferențe, tensiuni, curaj și continuități.

Iașul, între galerie independentă și spațiu instituțional

Proiectul are și o dimensiune specială prin faptul că se desfășoară în două spații culturale ale orașului. După vernisajul de la Galeria DANA, programat pe 3 iunie, ora 18.00, expoziția va avea o deschidere și la Palatul Roznovanu, sediul Primăriei Municipiului Iași, pe 4 iunie, de la ora 17.00.

Această formulă creează un dialog interesant între spațiul galeriei private, construit în jurul colecției, selecției și relației directe cu publicul de artă, și spațiul instituțional al orașului. Practic, pictura iese din circuitul exclusiv al cunoscătorilor și intră într-un cadru mai larg, acolo unde memoria vizuală devine patrimoniu comunitar.

O expoziție ce merită văzută

„GENERAȚIA ’60–’80” poate fi citită ca o expoziție despre artă, dar și ca o expoziție despre timp. Despre felul în care pictura păstrează urmele unei epoci, despre cum se vede o lume atunci când este privită de artiști, nu de arhive administrative, și despre felul în care imaginea poate spune ceea ce istoria oficială a ascuns sau a simplificat.

Pentru publicul tânăr, expoziția poate fi o lecție de memorie vizuală. Pentru cei care au trăit acele decenii, poate fi o întâlnire cu un timp recognoscibil, dar trecut prin filtrul sensibilității artistice. Pentru Iași, este încă un semn că arta nu aparține doar muzeelor, ci și galeriilor care construiesc, cu răbdare, colecții și punți între generații.

Maura ANGHEL