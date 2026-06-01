Opera Națională Română Iași readuce în fața publicului unul dintre cele mai cunoscute și iubite musicaluri din istoria teatrului muzical: „Sunetul muzicii”, de Richard Rodgers. Reprezentațiile sunt programate pe 3 și 4 iunie, de la ora 18:30, într-un moment simbolic al anului, la câteva zile după Ziua Internațională a Copilului și în apropierea finalului de stagiune.

Pentru publicul ieșean, spectacolul are toate ingredientele unui eveniment de familie: muzică recognoscibilă, emoție, poveste limpede, personaje luminoase și acea atmosferă rară în care copiii, părinții și bunicii pot sta împreună în aceeași sală, urmărind aceeași poveste, fiecare cu propria lui vârstă interioară.

Un spectacol de familie

„Sunetul muzicii” nu este doar un titlu celebru. Este una dintre acele povești care au trecut dincolo de scenă și au intrat în memoria afectivă a mai multor generații. Musicalul vorbește despre familie, curaj, încredere, copilărie, iubire și forța muzicii de a ține oamenii împreună chiar și în vremuri tulburi.

La Iași, spectacolul vine într-o săptămână în care atenția se îndreaptă firesc spre copii. Nu este, însă, un spectacol doar pentru cei mici. Este o întâlnire pentru întreaga familie, un prilej de a-i aduce pe copii în sala Operei și de a le arăta că teatrul muzical poate fi viu, cald, spectaculos și ușor de iubit.

Într-o perioadă în care timpul petrecut împreună devine tot mai rar, o seară la Operă poate fi mai mult decât o ieșire culturală. Poate fi o amintire. Iar „Sunetul muzicii” are exact această putere: să transforme o seară obișnuită de iunie într-un reper afectiv.

Opera Iași încheie stagiunea cu spectacole pentru toate vârstele

Programarea musicalului pe 3 și 4 iunie se înscrie în seria evenimentelor prin care Opera Națională Română Iași marchează începutul verii și apropierea finalului de stagiune. Este o perioadă în care instituția propune spectacole cu miză emoțională puternică, accesibile publicului larg, dar și potrivite pentru cei care ajung pentru prima dată într-o sală de operă.

Pentru copii, întâlnirea cu „Sunetul muzicii” poate fi una dintre primele experiențe serioase cu scena. Pentru părinți, poate fi ocazia de a redescoperi o poveste pe care o știu, poate, din film, din cântece sau din cultura populară. Pentru bunici, spectacolul poate deschide acel sertar fragil al amintirilor în care muzica nu era fundal, ci emoție trăită pe deplin.

Pentru Iași, cele două reprezentații de la Opera Națională Română devin astfel una dintre cele mai frumoase propuneri culturale ale săptămânii: un musical clasic, într-o instituție emblematică, într-un interval dedicat copiilor, familiei și emoțiilor curate.

Maura ANGHEL