Un monopost Scuderia Ferrari HP ajunge la Iași și va fi expus între 3 și 7 iunie. Evenimentul are acces gratuit și face parte din Circuitul Bitdefender, campanie națională prin care compania românească de securitate cibernetică marchează 25 de ani de activitate.

Pentru publicul din Iași, este una dintre rarele ocazii în care un monopost de Formula 1 poate fi văzut de aproape, în afara circuitelor și a transmisiunilor TV. Mașina va fi expusă La Palas într-un spațiu accesibil publicului larg, iar evenimentul este gândit nu doar ca o simplă expoziție, ci ca o experiență dedicată tehnologiei, performanței și universului Formulei 1.

Vizitatorii vor avea parte de activări interactive, experiențe digitale, provocări de reflexe și momente foto într-un photo booth AI.

Iașul, unul dintre cele 4 orașe din Circuitul Bitdefender

Monopostul Scuderia Ferrari HP este adus în România într-un tur național care include 4 orașe: București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Campania se desfășoară în perioada 22 mai–14 iunie 2026, potrivit Bitdefender, și este dedicată comunităților din orașele în care compania are centre importante de cercetare și dezvoltare.

După București și Cluj-Napoca, monopostul ajunge la Iași. Ultima oprire anunțată este la Timișoara, în perioada 9–14 iunie. Bitdefender a anunțat că, începând cu sezonul 2026, este partenerul exclusiv de cybersecurity al Scuderiei Ferrari HP. Astfel, evenimentul de la Iași nu este doar o expoziție spectaculoasă pentru fanii auto, ci și o întâlnire între două domenii în care viteza, precizia și siguranța sunt esențiale: Formula 1 și securitatea cibernetică.

25 de ani Bitdefender, marcați cu un simbol al performanței

Bitdefender împlinește 25 de ani, iar aniversarea este marcată printr-un eveniment cu miză vizuală puternică. Compania, fondată în România, este prezentată astăzi ca lider global în securitate informatică, iar parteneriatul cu Scuderia Ferrari HP oferă o asociere directă cu una dintre cele mai cunoscute echipe din motorsportul mondial.

Formula 1 înseamnă mai mult decât viteză. În spatele fiecărei curse se află echipe mari de ingineri, specialiști în date, software, analiză, strategie, materiale avansate și aerodinamică. Tocmai de aceea, un monopost Ferrari expus la Iași poate deveni o lecție vie despre tehnologie, nu doar un obiect spectaculos de fotografiat.

Pentru copii și adolescenți, evenimentul poate fi o poartă de intrare către știință, inginerie și lumea competițiilor de top. Pentru adulți, este o întâlnire cu unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale performanței globale.

Un monopost de Formula 1 este construit pentru performanță extremă. Fiecare element are un rol: forma caroseriei, aripile, pneurile, cockpitul, poziția pilotului, materialele folosite și detaliile aerodinamice. Văzut de aproape, un astfel de model schimbă complet percepția asupra curselor urmărite la televizor.

Dan DIMA