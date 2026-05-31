Reginele canotajului mondial au lovit din nou!

* Simona Radiș și Ancuța Bodnar, două sportive născute în nord-estul României - una din Botoșani, cealaltă din Suceava - continuă să scrie una dintre cele mai frumoase povești din istoria sportului românesc, ridicând tricolorul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial

România continuă să domine canotajul mondial prin două dintre cele mai valoroase sportive ale sale! Botoșăneanca Simona Radiș și suceveanca Ancuța Bodnar au oferit un nou spectacol de forță pe scena internațională, cucerind medalia de aur în proba de dublu vâsle feminin la prima etapă a Cupei Mondiale de Canotaj, desfășurată la Sevilla, în Spania.

Pe apele Guadalquivirului, acolo unde cele mai puternice echipaje ale lumii au venit să își măsoare forțele, cele două românce au transmis un mesaj categoric: tronul canotajului feminin mondial rămâne la București!

Încă de la start, Radiș și Bodnar au impus un ritm infernal, transformând finala într-o adevărată demonstrație de superioritate. Lovitură după lovitură, metru după metru, campioanele României și-au mărit avantajul, în timp ce adversarele încercau fără succes să țină pasul cu mașina perfectă construită de cele două sportive.

La sosire, diferența era suficient de clară pentru a confirma ceea ce lumea canotajului știe deja de ani buni: atunci când Simona Radiș și Ancuța Bodnar sunt în barcă împreună, aurul devine obiectivul firesc.

Federația Română de Canotaj a salutat imediat performanța excepțională: „Aur la Cupa Mondială I de la Sevilla, Spania, pentru Simona Radiș și Ancuța Bodnar în proba de dublu vâsle feminin (W2x). Felicitări!”

Pentru fanele și fanii sportului românesc, succesul de la Sevilla nu reprezintă o surpriză, ci încă o confirmare a valorii extraordinare a celor două campioane.

Palmaresul lor este unul care inspiră respect pe orice continent: campioane olimpice la Tokyo, duble campioane mondiale și multiple campioane europene. În ultimii ani, Radiș și Bodnar au devenit sinonime cu excelența în canotajul feminin, reușind să transforme fiecare competiție majoră într-o nouă lecție de profesionalism și performanță.

Victoria din Andaluzia capătă o importanță și mai mare deoarece marchează începutul unui nou sezon internațional și transmite un semnal clar către toate marile puteri ale canotajului: România intră în noul ciclu competițional cu aceleași ambiții uriașe și cu aceeași capacitate de a domina lumea.

Pentru Moldova, performanța are și o încărcătură specială. Două sportive născute în nord-estul României - una din Botoșani, cealaltă din Suceava - continuă să scrie una dintre cele mai frumoase povești din istoria sportului românesc, ridicând tricolorul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial.

La Sevilla, nu a fost doar o victorie. A fost o demonstrație de forță, o declarație de supremație și încă o dovadă că Simona Radiș și Ancuța Bodnar rămân reperul absolut al canotajului feminin internațional. Ecaterina VICOL