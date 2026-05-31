EUROINVENT şi-a desemnat câștigătorii

Cele mai importante trofee ale ediţiei cu numărul 18 a EUROINVENT au ajuns în acest an la Hidroelectrica şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM), în cadrul galei care a încheiat la Iaşi una dintre cele mai mari expoziţii europene dedicate invenţiilor, cercetării şi creativităţii. Aproape 700 de proiecte din zeci de ţări au fost evaluate de un juriu internaţional la ediţia aniversară care a marcat majoratul evenimentului.

După trei zile în care cercetători, inventatori şi inovatori din întreaga lume şi-au prezentat proiectele la Palatul Culturii, juriul internaţional EUROINVENT 2026 a desemnat câştigătorii principalelor categorii ale competiţiei.

Marele Premiu EUROINVENT 2026 a fost acordat Hidroelectrica, în timp ce Marele Premiu Ştiinţific EUROINVENT 2026 a revenit Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, pentru contribuţiile sale în domeniul cercetării şi inovării.

Una dintre cele mai apreciate distincţii, Golden Innovator Award, a fost câştigată de Ovidiu Alexandru Mederle, în timp ce premiul pentru întreaga activitate - Lifetime Achievement Award - i-a fost acordat inventatorului Vasile Lupu, prezent de peste trei decenii la saloane internaţionale de inventică.

La categoria dedicată tinerilor inventatori, premiul a fost câştigat de o echipă de elevi de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti.

Rareş-Vladimir Vrînceanu, Dan-Alexandru Ciucă, Eduard-Gabriel Vandra şi Pavel Munteanu au impresionat juriul cu „Lumi”, un asistent portabil bazat pe inteligenţă artificială destinat persoanelor cu deficienţe de vedere şi celor cu autonomie redusă.

Premiul pentru femeia inventator - ediţia naţională - a fost acordat Narcisa Mederle, iar premiul internaţional a ajuns la Laurenţia Ungureanu.

La categoria Medicină, juriul a recompensat o echipă de cercetători de la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti pentru dezvoltarea unui aliaj utilizat în fabricarea protezelor dentare metalo-ceramice.

Un premiu aparte, cel de Popularitate, a fost câştigat de Adrian Roşca pentru vehiculul său cu sistem inovator de deplasare, exponat care a atras atenţia publicului şi a devenit unul dintre cele mai fotografiate proiecte ale salonului.

Ediţia din acest an a adus şi o premieră. Organizatorii au lansat International Civilization Award, o distincţie destinată proiectelor cu potenţial de transformare în startup-uri. Primele premii au fost acordate unor echipe din Arabia Saudită, Croaţia şi Cambodgia, care vor beneficia de programe internaţionale de accelerare şi mentorat.

Ajuns la cea de-a XVIII-a ediţie, EUROINVENT şi-a consolidat statutul de cel mai important salon de inventică din România şi unul dintre cele mai relevante evenimente de profil din Europa, reunind la Iaşi sute de proiecte şi participanţi din mediul academic, de cercetare şi din industrie. Laura RADU