Bolnavii cronici și pacienții oncologici, plătiți din prima zi de concediu medical!

* Pentru mii de pacienți din Iași și din întreaga regiune a Moldovei, care urmează tratamente oncologice la Institutul Regional de Oncologie Iași și în alte centre medicale, vestea înseamnă nu doar o corecție administrativă, ci și o gură de oxigen financiar într-o perioadă deja extrem de dificilă.

O modificare legislativă cu impact uriaș pentru sute de mii de români intră în vigoare de la 1 iunie 2026. După săptămâni de controverse și proteste din partea asociațiilor de pacienți, Parlamentul a eliminat una dintre cele mai criticate prevederi privind concediile medicale.

Pacienții oncologici, bolnavii cronici și alte categorii vulnerabile NU vor mai pierde bani pentru prima zi a fiecărui certificat medical.

Anunțul a fost făcut de senatoarea Nicoleta Pauliuc, care susține că a fost eliminată „o mare nedreptate” introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 91/2025.

Practic, regula care prevedea diminuarea indemnizației prin eliminarea primei zile de concediu medical nu se va mai aplica pentru pacienții incluși în Programele Naționale de Sănătate, pentru bolnavii cu afecțiuni grave și cronice, pentru concediile acordate în caz de sarcină patologică, pentru îngrijirea copilului bolnav și pentru concediile medicale acordate în regim de spitalizare.

Măsura este considerată una dintre cele mai importante corecții sociale operate în ultimii ani în domeniul sănătății. Pentru mulți pacienți oncologici aflați în tratamente costisitoare și de lungă durată, fiecare leu pierdut din indemnizație reprezenta o presiune suplimentară asupra bugetului familiei. „Este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viața lui să fie penalizat financiar de propriul stat”, a transmis Nicoleta Pauliuc, subliniind că pacienții nu trebuie tratați ca potențiali abuzatori ai sistemului doar pentru că boala lor necesită concedii medicale repetate.

Decizia vine într-un moment în care sistemul sanitar se confruntă cu o creștere constantă a numărului de pacienți diagnosticați cu afecțiuni oncologice și cronice, iar organizațiile de pacienți au avertizat în repetate rânduri că reducerea indemnizațiilor ar fi afectat exact categoriile cele mai vulnerabile.

De la 1 iunie, pentru aceste categorii speciale, concediul medical revine la forma anterioară: indemnizația se acordă integral încă din prima zi.

După luni de controverse, statul a fost nevoit să facă un pas înapoi. De această dată, pacienții au câștigat. Nicoleta ZANCU