A7 mai are nevoie de 100 de zile pentru a ajunge la Pașcani!

După săptămâna explozivă în care Guvernul a semnat contracte de miliarde prin programul SAFE, atenția autorităților se mută acum către marea provocare a anului 2026: finalizarea sectoarelor finanțate prin PNRR de pe Autostrada Moldovei A7.

Veștile venite de pe șantiere sunt spectaculoase. În urma unei inspecții desfășurate pe întreg traseul dintre Adjud și Pașcani, secretarul de stat Horațiu Cosma vorbește despre una dintre cele mai impresionante mobilizări din istoria infrastructurii românești.

Aproximativ 5.000 de muncitori și o adevărată armată de utilaje sunt răspândiți pe cei aproape 120 de kilometri aflați în execuție, unde se lucrează în ritm continuu pentru respectarea termenelor asumate prin PNRR.

Ritmul este atât de intens încât constructorul UMB reușește să adauge aproximativ un procent de progres fizic la fiecare două zile, performanță rar întâlnită pe marile șantiere europene.

Cifrele raportate de pe teren par desprinse dintr-un scenariu industrial de proporții gigantice. În fiecare zi sunt așternute între 10.000 și 15.000 de tone de asfalt, în timp ce între 4.000 și 5.000 de metri cubi de beton sunt turnați la poduri, pasaje și viaducte. Numai structurile majore însumează peste opt kilometri liniari de lucrări de artă.

Odată cu instalarea vremii favorabile, holdingul controlat de Dorinel Umbrărescu a accelerat lucrările la capacitate maximă. Pentru a evita orice blocaj, Ministerul Transporturilor organizează întâlniri săptămânale cu managementul UMB, iar statul promite plata rapidă a tuturor situațiilor de lucrări pentru a menține fluxul financiar necesar în lunile decisive ale verii.

Primele inaugurări sunt deja la orizont

Pe sectorul Focșani – Bacău, loturile 2 și 3 au depășit pragurile de 75%, respectiv 95% stadiu fizic, iar autoritățile estimează că circulația va fi deschisă în intervalul iunie-august.

Pe sectorul Bacău – Pașcani, cele trei loturi au ajuns la aproximativ 50% execuție, obiectivul fiind ca autostrada să atingă municipiul Roman încă din această vară. Planul stabilit împreună cu constructorul prevede deschiderea etapizată a întregului traseu până la Pașcani până la sfârșitul anului.

Pentru Moldova, miza este uriașă. Dacă termenele vor fi respectate, anul 2026 poate deveni momentul în care cea mai mare parte a Autostrăzii Moldovei va fi dată în circulație, schimbând radical conexiunile rutiere dintre nord-estul României și restul țării.

După decenii de promisiuni și proiecte rămase pe hârtie, șantierele dintre Adjud și Pașcani au devenit principalul front al infrastructurii românești. Iar în această vară, fiecare zi de lucru poate însemna kilometri noi de autostradă pentru milioane de locuitori ai Moldovei. Daniel BACIU