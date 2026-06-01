Părinții care caută o grădiniță pentru copil au, în această perioadă, una dintre cele mai importante decizii de luat. Raportul publicat de Inspectoratul Școlar Județean Iași privind locurile disponibile după reînscrieri arată că în municipiul Iași există o ofertă consistentă pentru anul școlar 2026–2027.

Din centralizarea datelor din document rezultă că, în municipiul Iași, sunt 82 de unități cu nivel preșcolar, 8.734 de locuri în total și 3.957 de locuri rămase libere după etapa de reînscrieri. Dacă sunt luate în calcul și locurile antepreșcolare, adică cele pentru copiii mai mici, oferta din municipiu urcă la 83 de unități, 8.971 de locuri și 4.141 de locuri libere.

La nivelul întregului județ Iași, datele sunt și mai ample. Raportul include 411 unități cu nivel preșcolar, cu 22.853 de locuri, dintre care 9.236 erau libere după reînscrieri. Dacă sunt incluse și locurile antepreșcolare, județul ajunge la 417 unități, 23.592 de locuri și 9.785 de locuri libere.

Cifrele sunt importante, dar ele nu spun singure toată povestea. Pentru fiecare familie, alegerea grădiniței înseamnă mai mult decât bifarea unui loc disponibil pe o listă. Înseamnă siguranță, încredere, apropiere, program, oameni potriviți și un mediu în care copilul poate face primii pași în colectivitate fără teamă.

Grădinița potrivită nu este mereu cea mai aproape

Primul criteriu pentru mulți părinți este distanța. O grădiniță aproape de casă sau de locul de muncă poate simplifica mult viața de zi cu zi. Drumurile mai scurte, programul mai ușor de gestionat și posibilitatea de a ajunge repede la copil contează enorm.

Totuși, apropierea nu ar trebui să fie singurul criteriu. O grădiniță foarte aproape, dar cu grupe aglomerate, comunicare slabă sau adaptare făcută în grabă, poate deveni dificilă pentru copil. La fel, o grădiniță aflată puțin mai departe, dar cu personal atent și atmosferă caldă, poate fi alegerea mai bună.

Pentru un copil mic, grădinița este primul spațiu social important din afara familiei. Acolo învață să stea fără părinți, să aibă încredere în alți adulți, să își aștepte rândul, să împartă, să se joace cu alți copii și să își exprime emoțiile.

Educatoarea contează mai mult decât mobilierul

Un spațiu modern, mobilierul nou, jucăriile frumoase și activitățile opționale pot impresiona la prima vedere. Dar în viața de zi cu zi, copilul are nevoie, înainte de toate, de o educatoare blândă, atentă și consecventă.

Educatoarea este adultul care îl primește dimineața, îl liniștește când plânge, îl ajută să intre în joc, îl sprijină când nu reușește și îi explică regulile. Tonul folosit cu cei mici, răbdarea personalului și felul în care sunt gestionate conflictele dintre copii spun foarte mult despre calitatea unei grădinițe.

Un semn bun este atunci când educatoarea vorbește despre copii cu respect. Copiii nu ar trebui etichetați drept „răi”, „alintați”, „grei” sau „problematici”. La vârsta preșcolară, ei au ritmuri diferite de adaptare, nevoi emoționale diferite și feluri diferite de a cere sprijin.

Grădiniță de stat sau privată?

În Iași, părinții au la dispoziție atât grădinițe de stat, cât și unități private. Alegerea depinde de nevoile familiei, de program, de buget, de distanță și de felul în care copilul se adaptează.

Grădinițele de stat pot avea educatoare foarte bune și comunități stabile, dar uneori grupe mai mari și mai puțină flexibilitate. Grădinițele private pot oferi program extins, activități suplimentare și grupe mai mici, dar implică, de regulă, costuri mai mari.

Nu tipul instituției garantează calitatea, ci oamenii, regulile, comunicarea și felul în care copilul este însoțit zi de zi.

Teona SOARE