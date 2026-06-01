Elevii din Iași au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” 2026, desfășurată la Târgu Mureș. Competiția a reunit tineri capabili să construiască argumente, să reacționeze rapid, să gândească limpede și să susțină public idei pe teme dificile, de actualitate.

Pentru Iași, participarea a adus premii atât pe echipe, cât și individual, confirmând nivelul ridicat de pregătire al elevilor și implicarea profesorilor coordonatori.

Colegiul Național Iași, premiu special la secțiunea claselor IX-X

La Secțiunea I, dedicată elevilor din clasele IX-X, echipa Colegiului Național Iași a obținut Premiul special. Din echipă au făcut parte Maria Ciubotaru, Emilia Costan și Andrei Obreja-Manolache, sub coordonarea profesoarei Mihaela Georgeta Țurcănașu.

Rezultatele au fost completate de premii individuale importante. Andrei Obreja a obținut Premiul al II-lea, iar Maria Ciubotaru a primit Mențiune, clasându-se pe locul al IV-lea.

Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât olimpiada nu testează doar cunoștințe, ci și capacitatea elevilor de a construi un raționament coerent, de a asculta argumentele adversarilor și de a răspunde convingător, într-un timp limitat.

Colegiul „Garabet Ibrăileanu”, locul III la clasele XI-XII

La Secțiunea II, pentru clasele XI-XII, echipa Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Iași a obținut Premiul al III-lea. Echipa a fost formată din Simiuc Ștefan, Tănasă Tudor-Ion și Teodoru Alexia, coordonați de prof. dr. Cristina Chipiran.

Și la această secțiune, elevii ieșeni au fost remarcați individual. Teodoru Alexia și Tănasă Tudor-Ion au obținut mențiuni, confirmând forța unei generații care știe să argumenteze, să compare idei și să gestioneze teme complexe.

O olimpiadă în care elevii au dezbătut teme grele: AI, sănătate mintală, UE și ecologie

Competiția „Tinerii Dezbat” nu este o simplă întrecere de discursuri. Elevii au avut de susținut moțiuni anunțate din luna martie, dar și moțiuni impromptu, pentru care au avut doar o oră de pregătire. În cazul acestora, participanții au lucrat exclusiv cu propriile cunoștințe, fără acces la internet sau alte dispozitive electronice.

Printre temele dezbătute s-au numărat prioritizarea sănătății mintale a elevilor în raport cu performanța academică, agenda locală și agenda globală în mișcarea ecologică, extinderea competențelor Uniunii Europene sau finanțările acordate statelor în curs de dezvoltare în schimbul garanțiilor asupra resurselor naturale.

Elevii au fost provocați și cu teme legate de viitorul inteligenței artificiale, discursul optimist sau pesimist despre AI, dar și despre limitele acceptării sociale în artă, muzică și cinematografie.

Maura ANGHEL