Peste 1.300 de ieșeni primesc pensii din străinătate!

* peste 1.300 de ieșeni primesc pensii după ce au muncit în străinătate * cele mai multe decizii de pensionare emise de instituțiile străine provin din Italia, Spania, Germania, Franța, Grecia, Anglia, Austria, Belgia, Cehia și Norvegia

Tot mai mulți ieșeni beneficiază de pensii stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după ce au lucrat de-a lungul vieții atât în România, cât și în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.

Potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Iași, în evidențele instituției figurează 1.365 de persoane cu domiciliul sau reședința efectivă în județul Iași care au depus cereri de stabilire a drepturilor de pensie în conformitate cu regulamentele europene și au primit deja decizii de admitere. Față de iunie 2024, numărul ieșenilor care primesc pensie din străinătate a crescut cu 360.

Cele mai multe decizii de pensionare emise de instituțiile străine provin din Italia, Spania, Germania, Franța, Grecia, Anglia, Austria, Belgia, Cehia și Norvegia, state în care zeci de mii de români au lucrat în ultimele două decenii.

Sistemul european permite persoanelor care au muncit în mai multe state să beneficieze de pensie proporțional cu perioadele de contribuție realizate în fiecare țară.

Practic, fiecare stat acordă partea sa de pensie, calculată în funcție de anii lucrați și contribuțiile achitate conform propriei legislații.

Autoritățile explică faptul că nu este necesar ca o persoană să îndeplinească simultan condițiile de pensionare în toate statele unde a lucrat. Fiecare țară stabilește drepturile de pensie atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația națională, inclusiv vârsta standard de pensionare, care diferă de la stat la stat.

Un aspect important este că solicitantul depune o singură cerere de pensionare, iar aceasta este transmisă automat către toate instituțiile competente din statele unde persoana a realizat stagii de cotizare.

Casa Județeană de Pensii Iași precizează că gestionează și solicitările românilor care au muncit în România, dar locuiesc în prezent în străinătate. În baza Ordinului președintelui CNPP nr. 128/2023, Casa Județeană de Pensii Iași instrumentează dosarele persoanelor cu domiciliul în regiunea Lazio din Italia.

În această categorie figurează 958 de persoane care primesc pensie atât din România, cât și din Italia, deși au domiciliul stabil în afara țării.

Fenomenul este într-o continuă creștere. Reprezentanții instituției spun că solicitările sunt într-o dinamică permanentă, media anuală fiind de aproximativ 243 de cereri noi.

Datele reflectă amploarea migrației economice din ultimele decenii și dependența tot mai mare a multor familii din județul Iași de veniturile obținute din muncă în străinătate, inclusiv după retragerea din activitate. Daniel BACIU