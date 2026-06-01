Zece ani de la tragedia în care și-au pierdut viața patru membri SMURD Iaşi

* Comemorare la Haragâş, în locul tragediei din 2016

Se împlinesc zece ani de când liniştea câmpului de la Haragâş, în Republica Moldova, a fost sfâşiată de una dintre cele mai dureroase tragedii din istoria intervenţiilor aero-medicale SMURD.

Pe 2 iunie 2016, un elicopter SMURD Iaşi a decolat într-o misiune aero-medicală, după ce transportase anterior un pacient către Chişinău şi se întorcea către baza de operaţiuni. În condiţii de vreme nefavorabilă, aparatul de tip Eurocopter EC135 s-a prăbuşit în apropierea localităţii Haragâş, în raionul Cantemir.

La bord se aflau medicul Mihaela Dumea, asistentul medical Adrian-Gabriel Sandu, pilotul Doru Gavril şi copilotul Voicu Şocae. Toţi şi-au pierdut viaţa în urma impactului.

Misiunea, una de rutină pentru echipele SMURD, s-a transformat într-un deznodământ tragic, în timp ce echipajul se întorcea dintr-o intervenţie care făcea parte din fluxul obişnuit al salvărilor aero-medicale.

La zece ani distanţă, locul accidentului devine din nou spaţiu al reculegerii. Luni, 2 iunie, de la ora 13.00, la Haragâş va avea loc o ceremonie de comemorare şi o slujbă de pomenire în memoria echipajului SMURD Iaşi.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din Republica Moldova, împreună cu Consulatul României la Cahul.

Sunt aşteptaţi să participe medici, asistenţi şi paramedici UPU-SMURD Iaşi, reprezentanţi ai ISU Iaşi, colegi din structurile de intervenţie, precum şi familiile celor patru membri ai echipajului. Toţi reuniţi de aceeaşi amintire care, după un deceniu, rămâne la fel de vie. Laura RADU