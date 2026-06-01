FOTO - Aproape 700 de copii din Iași au primit cadouri de Ziua Copilului!

* Punctul central al acțiunii l-a reprezentat distribuirea a aproape 700 de pachete cadou destinate copiilor * Fiecare pachet, cu o valoare de aproximativ 170 de lei, a inclus dulciuri, jocuri, articole sportive și produse de papetărie.

Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită cu multă veselie și surprize la Iași, unde Primăria Municipiului Iași și Direcția de Asistență Socială au organizat luni, 1 iunie 2026, un amplu eveniment cultural-caritabil în Parcul Expoziției.

Sute de familii și mii de participanți au luat parte la manifestările dedicate celor mici, într-o atmosferă plină de culoare, muzică și voie bună.

Organizatorii au pregătit și un program artistic extins, care s-a desfășurat până în cursul serii și a inclus momente muzicale, spectacole și activități recreative dedicate tuturor copiilor prezenți.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia evenimentului. „Le mulțumesc colegilor din Direcția de Asistență Socială, partenerilor evenimentului, artiștilor care au creat o atmosferă superbă și, mai ales, miilor de participanți, mici și mari! Copiii sunt florile pământului! Să îi îngrijim așa cum trebuie și atunci lumea va deveni mai frumoasă, mai autentică, mai bună. La mulți ani, dragi copii!”, a declarat edilul.

Evenimentul din Parcul Expoziției face parte din seria manifestărilor organizate anual de autoritățile locale pentru marcarea Zilei Internaționale a Copilului și pentru sprijinirea familiilor și copiilor din municipiu.

Pentru câteva ore, Parcul Expoziției a devenit locul unde zâmbetele, joaca și entuziasmul copiilor au fost adevăratele vedete ale zilei. Carmen DEACONU