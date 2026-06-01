CJ a cumpărat Maternitatea „Elena Doamna” și se apucă de modernizări

În luna iulie Consiliul Judeţean va demara primele mari proiecte de investiţii şi reabilitare a Maternităţii „Elena Doamna”. Anunţul a fost făcut de vicepreşedintele CJ Iaşi, Marius Dangă, după ce consilierii judeţeni au votat la sfârşitul săptămânii trecute, în şedinţă extraordinară, cumpărarea clădirii şi terenului Maternităţii „Elena Doamna”.

Pentru a intra în posesia clădirilor Maternităţii „Elena Doamna”, CJ va scoate din visterie 14 milioane de lei. Banii vor fi achitaţi către Fundaţia „Caritatea” în mai puţin de două luni. „Plenul Consiliului Judeţean a aprobat în unanimitate acest proces verbal de negociere. Preţul este de 14 milioane de lei care trebuie achitaţi în 45 de zile. Practic este o valoare mai mică decât cea iniţială. Rămâne să perfectăm cât mai repede acest contract, pentru că ne dorim să putem sprijini echipa noastră de la Spitalul Elena Doamna să crească calitatea serviciilor”, a spus Marius Dangă, vicepreşedinte al CJ Iaşi.

El spune că în lipsa unui act de proprietate, nu puteau fi făcute investiţii nici în clădirile care sunt monument istorici, nici în dotarea cu tehnologii medicale de ultimă oră. „Sunt foarte multe puncte nevralgice acolo în care e nevoie de investiţii. Fără a fi proprietar puteam doar să peticim, nu puteam să facem investiţie. Putem din luna iulie să facem rectificări de buget, nu puteam prevede sume la modul ipotetic. Noi trăim pe note de fundamentare clare”, a declarat Marius Dangă. Laura RADU