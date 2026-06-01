Lovitură de teatru în dosarul dublei crime din Moara de Vânt

* Studentul acuzat că şi-a ucis colegul şi pe iubita acestuia, a scăpat de detenţie pe viaţă * Pe 28 mai, judecătorii de la Curtea de Apel Târgu au schimbat detenţia pe viaţă şi au stabilit o cu totul altă sentinţă * Mai precis, au decis reducerea pedepsei lui Ahmed Sami El Bourkadi la 29 de ani de închisoare * Decizia este definitivă şi pune capăt unuia dintre cele mai mediatizate procese penale din România ultimilor ani

După aproape cinci ani de anchetă şi procese, dosarul dublei crime care a şocat Iaşiul şi întreaga ţară a ajuns la final. Curtea de Apel Târgu Mureş a pronunţat decizia definitivă în cazul lui Ahmed Sami El Bourkadi, studentul canadian de origine marocană acuzat că i-a ucis pe Youssef Jniyah şi pe iubita acestuia, Ioana Vanesa Burlacu, în vila în care locuiau în cartierul Moara de Vânt.

Într-o decizie care va provoca, fără îndoială, numeroase reacţii, judecătorii au desfiinţat parţial sentinţa Tribunalului Iaşi şi au înlocuit pedeapsa detenţiunii pe viaţă cu o condamnare de 29 de ani de închisoare. Hotărârea, pronunţată pe 28 mai, este definitivă.

De la detenţie pe viaţă la 29 de ani de închisoare

În aprilie 2025, Tribunalul Iaşi l-a condamnat pe Ahmed Sami El Bourkadi la detenţie pe viaţă pentru omor calificat, apreciind că faptele comise se încadrează în categoria celor mai grave infracţiuni prevăzute de legislaţia penală românească.

În apel, însă, Curtea de Apel Târgu Mureş a schimbat radical soluţia.

Magistraţii au stabilit o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru infracţiunea de omor calificat, la care s-au adăugat: 5 ani de închisoare pentru distrugere; 2 ani pentru furt calificat; 2 ani pentru acces ilegal la un sistem informatic; 3 ani pentru efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

În urma contopirii pedepselor, instanţa a stabilit o pedeapsă rezultantă de 29 de ani de închisoare, formată din pedeapsa principală de 25 de ani şi un spor de 4 ani.

Judecătorii au respins, de asemenea, apelul formulat de una dintre părţile civile, menţinând restul dispoziţiilor sentinţei de fond. „Respinge ca nefondat apelul formulat de partea civilă B. C., împotriva sentinţei penale nr. 168 din 03.04.2025 a Tribunalului Iaşi. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod pr. pen. admite apelul formulat de inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami împotriva aceleiaşi sentinţe şi, în consecinţă: Desfiinţează parţial sentinţa atacată şi rejudecă în limitele de mai jos cauza: Condamnă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami la pedeapsa de 25 de ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat”, conform minutei publicate pe portalul instanţelor din Târgu Mureş.

În baza contopirii pedepselor, se aplică inculpatului pedeapsa de 25 de ani de închisoare, la care se adaugă un spor de 4 ani, rezultând pedeapsa finală de 29 de ani de închisoare. „Se menţin celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate, în măsura în care nu contravin prezentei hotărâri. Se scade din durata pedepsei perioada arestului preventiv executat. Se respinge cererea de cheltuieli judiciare formulată de părţile civile. Partea civilă apelantă este obligată la plata sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar restul cheltuielilor rămân în sarcina statului. Hotărârea este definitivă”, scrie în minuta de pe portalul instanţei din Târgu-Mureş.

Crima care a îngrozit România

Dubla crimă a avut loc în noaptea de 10 spre 11 decembrie 2021, într-o vilă din complexul rezidenţial Roua Residence, din zona Moara de Vânt.

Victimele au fost Youssef Jniyah, student la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, şi iubita sa, Ioana Vanesa Burlacu, o tânără originară din Miroslava.

Cei doi au fost găsiţi morţi în locuinţă după ce rudele şi apropiaţii au alertat autorităţile că nu mai puteau lua legătura cu ei.

Anchetatorii aveau să descopere o scenă de o violenţă extremă. Ambii tineri prezentau numeroase plăgi provocate prin înjunghiere, iar criminalul încercase să incendieze locuinţa pentru a distruge probele şi a îngreuna identificarea autorului.

Cazul a provocat un val de emoţie la nivel naţional, iar sute de studenţi şi ieşeni au participat la ceremonii de comemorare şi marşuri organizate în memoria celor doi tineri.

Fuga din România

La scurt timp după comiterea crimelor, principalul suspect, Ahmed Sami El Bourkadi, a părăsit România. El a fost dat în urmărire internaţională şi localizat câteva zile mai târziu în Italia, la Roma.

Autorităţile italiene l-au arestat, iar ulterior a fost extrădat în România, unde a fost încarcerat şi trimis în judecată.

Pe tot parcursul procesului, Ahmed Sami El Bourkadi şi-a susţinut nevinovăţia, iar apărarea a contestat constant probele administrate de procurori.

Un proces care a durat aproape cinci ani

Dosarul a fost unul dintre cele mai complexe instrumentate în ultimii ani de procurorii ieşeni.

Anchetatorii au administrat sute de probe, au analizat imagini de supraveghere, date informatice, tranzacţii bancare şi expertize criminalistice.

Pe lângă acuzaţiile de omor calificat, procurorii au reţinut că după comiterea crimelor inculpatul ar fi folosit telefoanele şi cardurile victimelor, efectuând operaţiuni financiare şi accesând fără drept sisteme informatice.

Aceste fapte au stat la baza condamnărilor suplimentare pentru furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Familiile victimelor rămân cu întrebarea: este suficient?

Decizia Curţii de Apel Târgu Mureş închide definitiv dosarul din punct de vedere juridic. Pentru familiile lui Youssef Jniyah şi Ioana Vanesa Burlacu, însă, verdictul lasă în urmă aceeaşi durere care durează de aproape cinci ani.

În timp ce instanţa a considerat că o pedeapsă de 29 de ani este suficientă pentru a sancţiona faptele comise, mulţi dintre cei care au urmărit cazul se vor întreba dacă renunţarea la detenţia pe viaţă este justificată într-un dosar care a şocat întreaga Românie şi care rămâne una dintre cele mai brutale duble crime din ultimul deceniu. Laura RADU, Maria STANCU