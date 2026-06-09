Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, organizează expoziția foto-documentară „Iașul lui Enescu. 145 de ani de la naștere”, deschisă la Palatul Culturii în perioada 10 iunie – 10 iulie 2026.

Evenimentul este dedicat aniversării a 145 de ani de la nașterea lui George Enescu, compozitorul și violonistul născut la 19 august 1881, la Liveni, în județul Botoșani, și trecut în eternitate la 4 mai 1955, la Paris. Dincolo de dimensiunea comemorativă, expoziția propune o întoarcere în arhiva vie a unei epoci în care muzica, corespondența, presa și relațiile culturale construiau punți între artiști, orașe și generații.

Piesele prezentate provin din colecția personală a cercetătorului și colecționarului Fabian Anton și includ documente cu valoare istorică și culturală, mărturii olografe, fotografii, partituri și extrase din presa vremii.

Scrisori semnate de Enescu și nume mari ale muzicii universale

Publicul va putea vedea scrisori și fotografii originale semnate de George Enescu, dar și corespondență autentică purtând semnăturile unor personalități majore ale muzicii universale. Printre numele menționate în comunicatul organizatorilor se află Giacomo Puccini, Camille Saint-Saëns, Reynaldo Hahn, Vincent d’Indy, Amilcare Ponchielli, Ernest Chausson, Gabriel Fauré și Charles Gounod.

Expoziția aduce laolaltă și documente semnate de interpreți importanți, precum Hariclea Darclée, Yehudi Menuhin, Nae Leonard și Ion Voicu. În acest fel, traseul expozițional nu vorbește doar despre Enescu, ci despre rețeaua de prietenii, colaborări și admirații artistice care a înconjurat una dintre cele mai importante figuri ale culturii române.

„Vă invităm să descoperiți această colecție fascinantă, care ilustrează personalitatea complexă a compozitorului George Enescu și atmosfera efervescentă a lumii în care a trăit, prin intermediul unor documente valoroase, de la partituri și mărturii olografe, până la fotografii și extrase din presa vremii”, afirmă Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Palatul Culturii, locul unde patrimoniul devine poveste publică

Expoziția are și o miză locală importantă: readuce numele lui George Enescu în spațiul cultural al Iașului, oraș aflat aproape de geografia afectivă a copilăriei și formării sale. Născut în nordul Moldovei, Enescu rămâne una dintre marile figuri prin care această regiune a intrat în patrimoniul cultural european.

Prin documentele expuse, vizitatorii pot înțelege mai bine nu doar destinul unui artist genial, ci și felul în care cultura circula înaintea epocii digitale: prin scrisori, partituri, dedicații, fotografii, cronici de presă și întâlniri între personalități.

Un segment important al expoziției este dedicat mărturiilor documentare semnate de compozitor, care ilustrează relațiile de prietenie și colaborare cultivate de Enescu de-a lungul vieții cu mari personalități ale lumii muzicale.

Maura ANGHEL