Pentru mulți studenți, examenul final înseamnă o lucrare scrisă, o probă orală sau o evaluare ținută în fața profesorilor. La Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, examenul poate deveni însă o creație muzicală prezentată publicului, într-un cadru festiv.

Aceasta este formula propusă de Opera Aperta. Spectrum XXI, proiect care își asumă un loc aparte în peisajul artistic ieșean și național. Ediția a XI-a va avea loc pe 16 iunie 2026, de la ora 17.00, în Sala de Concerte „Eduard Caudella”, Casa Balș, strada Cuza-Vodă nr. 29.

Evenimentul reunește studenți ai Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, care își susțin examenul final la disciplina Teoria Superioară a Muzicii printr-o lucrare proprie. Nu este doar o demonstrație tehnică, ci un exercițiu de creație, colaborare și curaj artistic.

Muzica nouă, între disciplină și libertate

În cadrul proiectului, absolvenții Cursurilor de Teoria Superioară a Muzicii, anul III și Master II, compun lucrări proprii, de regulă solo, de muzică de cameră sau corale. Acestea sunt interpretate împreună cu alți colegi, ceea ce transformă evaluarea într-o experiență de scenă și într-un dialog viu între compozitor, interpret și public.

Pentru studenți, miza nu este doar nota finală. Ei trebuie să aplice ceea ce au acumulat în anii de studiu: tehnici de compoziție, limbaje muzicale contemporane, notație modernă, tendințe stilistice noi și elemente de interdisciplinaritate. În acest fel, examenul devine o probă de maturitate artistică.

Participă studenți de la mai multe specializări: Interpretare Instrumentală și Canto, Dirijat, Muzicologie, Compoziție și alte direcții de formare din cadrul facultății. Tocmai această diversitate dă proiectului consistență, pentru că aduce împreună moduri diferite de a înțelege sunetul, forma muzicală și expresia artistică.

O generație care își caută propriul limbaj sonor

Opera Aperta. Spectrum XXI nu este doar un eveniment universitar. Este și o formă de promovare a muzicii noi, o zonă în care tinerii artiști sunt încurajați să își caute propriul limbaj, să experimenteze și să își testeze ideile în fața unui public real.

Proiectul a fost coordonat timp de cinci ediții de prof. univ. dr. Gheorghe Duțică, iar în prezent responsabilitățile au fost preluate de prof. univ. dr. Luminița Duțică. Sub coordonarea sa, studenții valorifică noțiunile însușite la discipline precum Limbaje muzicale contemporane și Muzica românească contemporană.

Această continuitate dă proiectului o identitate clară: un spațiu în care educația muzicală nu rămâne închisă în sala de curs, ci se deschide către public, către scenă și către formele sonore ale prezentului.

Clara DIMA