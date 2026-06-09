Medicina tradițională chineză intră, din nou, în atenția mediului academic ieșean. În zilele de 12 și 13 iunie 2026, la Iași este programat Congresul Internațional de Medicină Tradițională Chineză, ajuns la cea de-a VII-a ediție. Pentru publicul larg, evenimentul deschide o temă foarte actuală: tot mai mulți ieșeni caută acupunctură, ventuze, masaj terapeutic, reflexoterapie sau alte terapii complementare, fie pentru dureri, fie pentru stres, recuperare, echilibru sau susținerea stării generale de bine.

La Iași, medicina tradițională chineză nu mai este doar o curiozitate sau o terapie despre care oamenii aud din recomandări. A devenit un domeniu vizibil, cu centre, cabinete, clinici, terapeuți și pacienți care caută soluții complementare pentru probleme diverse. Acupunctura, ventuzele, moxibustia, gua sha, masajul Tui Na sau reflexoterapia apar tot mai des în ofertele locale, iar interesul publicului a crescut odată cu preocuparea pentru metode mai blânde, personalizate și integrate de îngrijire.

Congresul Internațional de Medicină Tradițională Chineză, ajuns la ediția a VII-a, pune Iașul într-un punct interesant de întâlnire între medicina academică și terapiile complementare. Evenimentul propune o discuție despre rolul acupuncturii și al altor practici tradiționale în sănătatea contemporană, într-un moment în care pacienții nu mai caută doar tratamente, ci și explicații, prevenție, echilibru și recuperare pe termen lung.

Cât costă acupunctura și terapiile complementare

În Iași, există mai multe cabinete și centre care includ servicii de medicină tradițională chineză sau terapii complementare. Valmedica afișează ședințe de acupunctură și terapie de 60 de minute, la 220 de lei, în care pot fi incluse tehnici precum gua sha, electroacupunctură, ventuze sau moxibustie. Masajul terapeutic general cu stretching este listat la 200 de lei pentru 50 de minute. Clinica Dantian, din zona Socola, se prezintă ca o clinică de acupunctură medicală, cu experiență de peste 25 de ani, și afișează consultații medicale de control la 150 de lei, consultație inițială la 300 de lei și consultație de urgență la 500 de lei. Pentru anumite pachete, cum sunt cele de laseracupunctură pentru copii, tarifele pot ajunge la 2.000 de lei.

În rețeaua MedLife, pentru Iași, acupunctura este listată la 160 de lei ședința, cu pachete de 760 de lei pentru șase ședințe și 1.330 de lei pentru zece ședințe. Pe piața locală apar și Umanitas Med Center, care își prezintă activitatea ca o combinație între medicina clasică și medicina alternativă, Centrul de Medicină Alternativă al dr. Beatrice Lucache, unde ședința de acupunctură este indicată în surse publice la aproximativ 100 de lei, dar și centre de wellness care oferă reflexoterapie, masaj sau terapii de relaxare, cu tarife apropiate de 100 de lei pentru o ședință.

Ieșenii caută soluții dincolo de consultația clasică

Interesul pentru aceste terapii spune ceva despre felul în care s-a schimbat relația oamenilor cu sănătatea. Mulți pacienți nu mai vor doar o rețetă rapidă, ci caută metode care să îi ajute să își înțeleagă corpul, să reducă durerea, să gestioneze stresul, să își îmbunătățească mobilitatea sau să își recapete energia. În acest context, acupunctura și terapiile complementare sunt privite de unii pacienți ca parte a unei abordări mai largi, în care medicina modernă și metodele tradiționale pot sta în dialog.

Pentru Iași, această zonă medicală și paramedicală este tot mai vizibilă, deși tarifele nu sunt accesibile pentru multă lume.

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