Pentru tinerii scenariști, creatori de povești sau pasionați de film, concursul lansat de Academia SFR aduce una dintre cele mai importante mize: șansa ca un text să treacă din etapa de idee în etapa de producție. Nu este vorba doar despre un premiu simbolic sau despre o selecție într-un program educațional, ci despre realizarea efectivă a unui scurtmetraj.

Scenariul câștigător va primi un premiu de 1.000 de euro, oferit de Casa de Producție Kinotopia, iar filmul va fi produs la Iași. Producția va fi realizată cu o echipă profesionistă, iar distribuția va reuni actori consacrați și tineri actori participanți la Academia SFR.

Academia SFR va avea loc în perioada 5–9 august, la Iași, și continuă linia unui proiect care urmărește să creeze contexte reale de lucru între profesioniști ai industriei cinematografice și tineri aflați la început de drum.

Iașul devine personaj obligatoriu în scurtmetraj

Una dintre condițiile importante ale concursului este ca acțiunea scenariului să se desfășoare în locații din Iași. Astfel, orașul nu rămâne doar decor administrativ pentru filmare, ci devine parte din construcția poveștii.

Scenariile înscrise trebuie să fie gândite astfel încât filmarea să poată fi realizată în maximum patru zile. Durata estimată a scurtmetrajului trebuie să fie între 10 și 15 minute, iar distribuția va include 3–4 actori debutanți și 3 actori consacrați.

Organizatorii cer ca scenariul să fie original și să nu fi fost produs anterior. Această condiție poate transforma concursul într-un spațiu de descoperire pentru povești noi, legate de oraș, de tineri, de memorie urbană, de relații, de tensiuni sociale sau de fragmente de viață care pot căpăta formă cinematografică.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

Autorii care vor să participe trebuie să trimită scenariul scurtmetrajului redactat în format standard, un logline de maximum 50 de cuvinte, un sinopsis al poveștii de maximum 200 de cuvinte, precum și o scurtă biografie și datele de contact.

Materialele trebuie trimise în format PDF la adresa academiasfr@festivalsfr.ro. Termenul limită pentru înscriere este 28 iunie 2026.

Scenariul câștigător va fi anunțat înainte de începerea Academiei SFR, iar filmarea va avea loc pe durata programului de la Iași. Pentru participanți, miza este dublă: pe de o parte, șansa de a intra într-un proces real de producție, iar pe de altă parte, ocazia de a vedea cum o poveste scrisă se transformă în imagine, joc actoricesc, ritm, montaj și film.

Academia SFR, între educație și industrie cinematografică

Prin această inițiativă, Academia SFR își consolidează rolul de spațiu de formare pentru noua generație de artiști. Concursul de scenarii adaugă o componentă esențială: nu doar actorii au ocazia să lucreze alături de profesioniști, ci și autorii de povești pot intra în contact direct cu mecanismul unei producții cinematografice.

Într-un context în care tinerii creatori au nevoie de mai mult decât ateliere teoretice, un astfel de proiect oferă o experiență completă: dezvoltarea ideii, selecția scenariului, lucrul cu echipa de filmare, întâlnirea cu actorii și realizarea scurtmetrajului.

Pentru Iași, concursul aduce și o miză culturală locală. Orașul poate deveni spațiu de film, sursă de inspirație și loc de întâlnire între tinerii autori, actorii aflați la început de drum și profesioniștii din industria cinematografică românească. Clara DIMA