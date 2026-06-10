Piața Unirii, transformată într-un mare șantier

Decopertările deja vizibile și înlocuirea integrală a mozaicului degradat cu granit de 6 cm marchează o ruptură clară între două epoci: Piața Unirii ca spațiu istoric al anilor ’60 și Piața Unirii ca spațiu urban contemporan, adaptat fluxurilor actuale de mobilitate, consum și turism urban.

Cei aproape 13.000 de metri pătrați de paviment nu reprezintă doar o suprafață tehnică, ci o infrastructură de memorie urbană. Mozaicurile vechi, chiar degradate, purtau încă urmele unei estetici oficiale a epocii: simboluri ale industriei, agriculturii, culturii, dar și ale ideologiei timpului.

Înlocuirea lor integrală cu granit schimbă fundamental natura spațiului: dintr-un loc care „spunea o poveste” într-un registru vizual specific anilor ’60, Piața Unirii devine un spațiu neutru, modern, funcțional - mai puțin narativ, dar mai durabil.

Proiectul aduce beneficii evidente: accesibilitate pentru persoane cu dizabilități, mobilier urban nou, iluminat modern, extinderea zonelor verzi și o organizare mai coerentă a circulației pietonale. Din punct de vedere urbanistic, este un upgrade necesar pentru un spațiu care suporta deja presiunea timpului.

Un proiect tehnic cu încărcătură simbolică

Valoarea de peste 6,7 milioane de lei și termenul de 12 luni plasează proiectul în categoria investițiilor urbane majore ale municipiului. Constructorul și amploarea lucrărilor indică o intervenție rapidă și completă, fără jumătăți de măsură.

Interesant este că, în ciuda înlocuirii pavimentului, piața nu își pierde istoria - doar o mută într-un plan mai puțin vizibil. Elementele simbolice, inclusiv compozițiile centrale și referințele la legenda întemeierii Moldovei, rămân puncte de continuitate.

În realitate, ceea ce se schimbă este raportul dintre vizibil și invizibil: orașul își păstrează povestea, dar o acoperă cu un strat de funcționalitate contemporană. Carmen DEACONU