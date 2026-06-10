UAIC devine campionul absolut al României la finanțări FDI

Într-un moment în care competiția pentru resurse, proiecte și finanțări devine tot mai dură în învățământul superior românesc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași reușește o performanță care depășește simpla valoare a cifrelor și transmite un mesaj puternic la nivel național: Iașul continuă să fie unul dintre marile centre academice ale României.

Cu o finanțare totală de 2,695 milioane de lei, cea mai mare aprobată unei universități în cadrul competiției Fondului de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2026, UAIC se poziționează în fruntea clasamentului național și demonstrează că performanța universitară nu se măsoară doar în tradiție, ci și în capacitatea de a construi proiecte relevante pentru viitor.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât toate cele opt proiecte depuse de universitate au fost declarate câștigătoare. Practic, instituția ieșeană a obținut finanțare în toate cele opt domenii strategice stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, o performanță care confirmă consistența și diversitatea direcțiilor sale de dezvoltare.

Pentru Iași, această reușită are o semnificație care depășește granițele campusului universitar. Ea vine într-un context în care orașul și județul înregistrează indicatori economici tot mai puternici, iar rolul universităților în această transformare devine din ce în ce mai evident.

Unul dintre cele mai apreciate proiecte ale competiției a fost „SUPORT+”, programul integrat de sprijin psiho-educațional, orientare și mentorat academic destinat creșterii accesului echitabil și prevenirii abandonului universitar. Acesta a obținut cel mai mare punctaj acordat la nivel național în cadrul domeniului dedicat echității sociale și incluziunii în învățământul superior.

Rezultatul este relevant pentru direcția în care se îndreaptă universitățile moderne. Dacă în trecut accentul era pus aproape exclusiv pe infrastructură și performanță academică, astăzi succesul unei instituții este evaluat și prin capacitatea de a integra, susține și păstra studenții în sistemul educațional.

În același timp, proiectele finanțate acoperă domenii esențiale pentru viitorul universității: internaționalizare, cercetare, antreprenoriat studențesc, combaterea discriminării, adaptarea programelor de studiu la cerințele pieței muncii și accesibilizarea educației pentru studenții cu dizabilități.

Această diversitate arată că UAIC nu urmărește doar dezvoltarea punctuală a unor structuri, ci construirea unui model instituțional complex, adaptat provocărilor actuale ale învățământului superior european. Carmen DEACONU