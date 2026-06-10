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Pagina principală Moldova Peste un milliard de euro pentru Autostrada Moldovei, în acest an!

Peste un milliard de euro pentru Autostrada Moldovei, în acest an!

Peste un milliard de euro pentru Autostrada Moldovei, în acest an!

Autostrada A7 Moldova intră în 2026 într-o fază care scoate la lumină, fără cosmetizări, una dintre cele mai incomode realități ale infrastructurii românești: capacitatea limitată a statului de a transforma finanțarea record în execuție predictibilă, coerentă și finalizată la termen.

Peste 6,5 miliarde de lei alocați într-un singur an nu mai reprezintă o demonstrație de ambiție, ci o probă de presiune. O presiune care nu mai testează doar constructorii, ci mai ales instituțiile care gestionează ritmul, prioritățile și riscurile unui proiect cu miză europeană.

A7 este prezentată oficial ca axa de conectare a Moldovei la rețeaua rutieră majoră a României. În practică, însă, ea funcționează ca un indicator dur al diferenței dintre planificare și execuție.

Tronsoanele Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani sunt astăzi în punctul în care optimismul birocratic se lovește direct de realitatea șantierelor: procente de execuție care stagnează în zona 48–51%, segmente intermediare și un calendar care nu se adaptează progresului, ci îl sancționează.

Problema reală: nu banii, ci ritmul

Discursul oficial insistă pe finanțare. Dar A7 nu suferă de lipsă de bani. Suferă de lipsă de sincronizare între bani, execuție și timp.

Peste 3,75 miliarde lei pe Focșani-Bacău și peste 2 miliarde lei pe Bacău-Pașcani nu rezolvă problema de fond: fragmentarea execuției și incapacitatea de a împinge uniform progresul pe toate loturile simultan.

În infrastructură, dezechilibrul între loturi nu este un detaliu tehnic. Este sursă directă de întârzieri în lanț.

Componenta grant a PNRR introduce un element care ar trebui să schimbe fundamental modul de lucru: termenul fix, non-negociabil.

August 2026 nu este o țintă orientativă, ci o limită rigidă. Iar rigiditatea acestui termen expune direct slăbiciunea sistemului: proiectarea unor calendare ambițioase fără o capacitate reală de livrare accelerată în fazele critice.

Discuțiile despre mutarea unor tronsoane pe componenta de împrumut nu sunt decât o formă indirectă de recunoaștere a unei probleme evidente: ritmul de execuție nu este aliniat cu ritmul finanțării europene.

Execuție inegală, risc sistemic

Stadiile fizice din jurul a 50% nu sunt neutre. Sunt exact zona în care proiectele de infrastructură intră în faza cea mai dificilă: relocări, noduri rutiere complexe, lucrări de artă, exproprieri reziduale.

Istoric, aceasta este etapa în care proiectele încetinesc, nu accelerează. Iar A7 este exact în acest punct.

Această realitate transformă autostrada dintr-un proiect liniar într-un risc sistemic: dacă ritmul nu crește semnificativ în 2026, întârzierea nu va fi marginală, ci structurală.

Dincolo de șantiere, A7 expune o problemă mai profundă: dependența excesivă de injecții bugetare fără o capacitate solidă de absorbție și coordonare.

Faptul că finanțarea există nu mai este o garanție de succes. Devine doar condiția minimă. Execuția, însă, rămâne variabila critică — și cea mai instabilă.

În această ecuație, statul nu mai este limitat de resurse, ci de capacitatea de a le transforma în infrastructură la timp.

Iar datele din 2026 nu sunt încurajatoare din punct de vedere structural: progres inegal, termene rigide, presiune financiară mare și o fereastră de timp care se îngustează rapid.

În acest context, problema reală nu este dacă autostrada va fi construită, ci dacă va fi construită la timp - fără ajustări forțate, fără reîncadrări bugetare și fără compromiterea obiectivului inițial. Daniel BACIU

 

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