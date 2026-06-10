Lista grădinițelor deschise pe timp de vară

Pentru părinții din Iași, vacanța de vară nu înseamnă întotdeauna pauză. În timp ce copiii intră în vacanță, programul de lucru al adulților continuă, iar familiile trebuie să găsească soluții pentru îngrijirea preșcolarilor. În acest context, grădinițele deschise pe timpul verii devin un sprijin important pentru părinții care nu au bunici aproape, nu pot sta acasă sau nu își permit programe private pe termen lung.

În municipiul Iași, mai multe unități de învățământ preșcolar vor funcționa prin rotație în intervalul 22 iunie – 28 august 2026. În fiecare săptămână, câte trei sau patru grădinițe vor rămâne deschise pentru copiii care au nevoie de continuitate în perioada vacanței.

Potrivit calendarului stabilit de Inspectoratul Școlar Județean Iași, înscrierile se fac direct la grădinița aleasă, de regulă cu două săptămâni înainte de perioada de funcționare. Părinții trebuie să depună o cerere și să prezinte o adeverință care atestă reînscrierea copilului în rețeaua unităților preșcolare cu program prelungit din municipiul Iași.

Lista grădinițelor deschise în municipiul Iași

În perioada 22–26 iunie, cu înscrieri în intervalul 8–12 iunie, vor funcționa Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Sava”, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3.

În perioada 29 iunie – 3 iulie, cu înscrieri între 15 și 19 iunie, vor fi deschise Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 și Grădinița cu Program Normal Nr. 20.

Pentru săptămâna 6–10 iulie, înscrierile se fac în perioada 22–26 iunie, iar părinții pot apela la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 27, Grădinița cu Program Prelungit „Grigore Vieru” și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6.

Între 13 și 17 iulie, cu înscrieri în perioada 29 iunie – 3 iulie, vor funcționa Grădinița cu Program Prelungit „Alexandru Vlahuță”, Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Maria” și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9.

În perioada 20–24 iulie, pentru care înscrierile se fac între 6 și 10 iulie, vor fi deschise Grădinița cu Program Prelungit Nr. 24, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13.

În perioada 27–31 iulie, cu înscrieri între 13 și 17 iulie, vor funcționa Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 și Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă”.

Pentru perioada 3–7 august, înscrierile au loc între 20 și 24 iulie, iar lista include Grădinița Nr. 11, Grădinița cu Program Normal Nr. 18 și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8.

În săptămâna 10–14 august, cu înscrieri între 27 și 31 iulie, vor fi deschise Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14, Grădinița cu Program Prelungit „Cuv. Parascheva” și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22.

Între 17 și 21 august, înscrierile se fac în perioada 3–7 august, iar părinții pot opta pentru Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4.

În ultima săptămână din programul de vară, 24–28 august, cu înscrieri în perioada 10–14 august, vor funcționa Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10.

Grădinițe deschise în zona metropolitană Iași

Programul de vară include și unități din zona metropolitană Iași, unde tot mai multe familii tinere au nevoie de servicii educaționale și de îngrijire pe timpul vacanței.

În perioada 22–26 iunie, cu înscrieri între 8 și 12 iunie, vor funcționa Grădinița cu Program Prelungit Valea Lupului, Grădinița cu Program Prelungit Miroslava, Grădinița Horpaz, Grădinița cu Program Prelungit Lunca Cetățuii, Grădinița cu Program Prelungit Ciurea, Grădinița cu Program Prelungit Hlincea și Grădinița cu Program Prelungit Curături.

În perioada 29 iunie – 3 iulie, cu înscrieri tot între 8 și 12 iunie, rămân deschise grădinițele din Lunca Cetățuii, Horpaz, Ciurea, Hlincea și Curături.

Pentru intervalul 3–14 august, în program apar Grădinița Ciurbești și Grădinița Vorovești.

Unități deschise în Pașcani, Hârlău și Târgu Frumos

Și în alte localități din județ vor exista grădinițe și creșe deschise în vacanța de vară. În municipiul Pașcani, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 va funcționa între 1 și 31 iulie, iar Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 va fi deschisă între 3 și 14 august. Tot la Pașcani, Creșa Nr. 1 va funcționa în perioada 22 iunie – 31 iulie.

La Hârlău, Grădinița cu Program Prelungit Hârlău va fi deschisă în perioada 24–28 august. La Târgu Frumos, Grădinița cu Program Prelungit Târgu Frumos va funcționa între 22 și 26 iunie, iar Creșa Târgu Frumos va fi deschisă în perioada 22 iunie – 22 iulie.

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