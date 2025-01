Poluarea in IASI declanșează alarma!

* la începutul săptămânii, indicele general de calitate a aerului a fost de la „Rău” la „Foarte rău” în toate stațiile de monitorizare * este de așteptat ca fenomenul să se mențină și pentru următoarele zile, dar la intensitate mai scăzută, având în vedere prognoza meteo

În aerul pe care ieșenii îl respiră se regăsesc, tot mai des, produse chimice, fum, mici picături virale sau bacteriene, praf, alergeni ce iau formă lichidă, gazoasă sau lichidă, și multe altele. Aceste particule în suspensie - „praf plutitor” - sunt extrem de mici și reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

Particulele în suspensie, precum PM10 sau PM 2.5, provoacă cele mai mari probleme ieșenilor, în ceea ce privește calitatea aerului, fiind înregistrate dese depășiri ale valorilor normale la acești indicatori.

Valorile crescute ale concentrațiilor de poluanți monitorizați în stații se înregistrează pe fondul cumulării emisiilor din diverse surse (încălzirea populației, trafic rutier, șantiere, activități industriale, incendii, ale surse locale) și manifestării condițiilor meteo nefavorabile dispersiei poluanților atmosferici: invesiune termică și calm atmosferic.

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi a transmis că, începând cu seara zilei de 19 ianuarie, în toate stațiile de monitorizare a calității aerului din judetul Iași s-au înregistrat concentrații crescute ale poluaților PM 10 și PM 2,5 . Maximele au fost înregistrate în intervalul orar 22 (în ziua de 20 ianuarie) și 01.00 (21 ianuarie). Valorile au depășit de circa 3 ori limita zilnică admisă pentru particule în suspensie PM10 (50 µg/m³) și de aproape 5 ori limita anuală admisă pentru PM2,5 (25 µg/m³). „În aceste condiții, indicele general de calitate a aerului pentru ziua de luni, 20 ianuarie 2024, a fost de la Rău la Foarte rău în toate stațiile de monitorizare, media zilnică la PM 10 automat (procedură de măsurare ca echivalentă cu metoda gravimetrică de referinţă) variind între minim 46,12 µg/m³ în stația IS-4 Aroneanu și maxim 81,33 µg/m³ în IS-2 Decebal-Cantemir”, au transmis cei de la Agenția pentru Protecția Mediului Iaşi.

În respectivul interval, concentrațiile poluanților gazoși SO 2 , NO 2 , CO, Benzen au crescut ușor și ele, fără însă a se depăși limitele maxim admise.

Specialiștii susțin că noua creștere a nivelului poluanților peste limitele admise este amplificată de manifestarea în această perioadă a unor condiții meteo regionale și locale total nefavorabile dispersiei: inversiune termică accentuată, persistentă și calm atmosferic, fenomene ce favorizează acumularea poluanților și mentinerea lor la nivelul solului, fără posibilitatea de dispersie, și care duc la alterarea calității aerului. „Deși la acest moment valorile indicatorilor de calitate a aerului sunt în scădere, este de așteptat ca fenomenul să se mențină și pentru următoarele 2 zile, dar sperăm la intensitate mai scăzută, având în vedere prognoza meteo. Recomandăm ca în astfel de perioade, ce se pot repeta pe parcursul sezonului rece, grupurile vulnerabile precum copiii, bătrânii, cei cu afecțiuni respiratorii sau alergii, să evite ieșirile/deplasările de durată în aer liber”, a transmis ing. Galea Temneanu, director executiv APM Iași. Carmen DEACONU