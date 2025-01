Sfaturile psihologilor ieșeni, la început de an

* ce trebuie să ne propunem în 2025? * „Un prim obiectiv ar putea fi să avem un stil de viață sănătos. Să mâncăm mai sănătos, să facem mișcare, să renunțăm la anumite vicii care nu aduc nici măcar un beneficiu organismului”, recomandă specialiștii

La începutul fiecărui an, foarte multe persoane obișnuiesc să își seteze anumite obiective pe care să le ducă la bun sfârșit în cele 12 luni pe care le au la dispoziție. Chiar dacă pare o idee extrem de bună și o cale prin care oamenii să se simtă motivați, psihologii ieșeni trag un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe oameni să fie foarte atenți în momentul în care își trasează obiectivele la început de an, întrucât planurile care nu sunt duse la bun sfârșit pot reprezenta un motiv care generează stres și anxietate. „Este sănătos să avem anumite obiective la început de an, dar să nu facem din ele o obsesie. Trebuie, în primul rând, să fim sinceri cu noi și să ne setăm obiective realiste. Trebuie să analizăm foarte bine situația în care ne aflăm și să vedem, cu sinceritate, dacă obiectivul propus poate fi dus la bun sfârșit. În cazul în care ne setăm un obiectiv foarte greu de realizat, el poate deveni un factor care generează stres, anxietate, care poate conduce chiar la depresie. Este bine să tratăm aceste lucruri cu răbdare, să fim sinceri cu noi și să începem cu pași mici. Totodată, obiectivele noastre pot suferi modificări pe parcursul unui an, ele nu trebuie să fie bătute în cuie”, precizează Andreea Coman, psiholog ieșean.

Ce obiective trebuie să își seteze ieșenii

Psihologii îi sfătuiesc pe ieșeni să își seteze obiective sănătoase, ușor de realizate. Astfel, specialiștii consideră că oamenii trebuie să se concetreze în primul rând asupra sănătății. „Un prim obiectiv ar putea fi să avem un stil de viață sănătos. Să mâncăm mai sănătos, să facem mișcare, să renunțăm la anumite vicii care nu aduc nici măcar un beneficiu organismului. Acest obiectiv este mai ușor de realizat. Practic, orice zi poate aduce un plus. Să spunem că ne propunem să mâncă mai multe fructe și legume. Putem face acest lucru sănătos în fiecare zi. Astfel, vom simți o satisfacție în fiecare zi, pentru că reușim să mai punem o cărămidă la acest obiectiv. Totodată, putem sa mergem pe jos mai mult, lucruri mici care ne fac să ne simțim utili”, a mai spus psihologul ieșean. Cristian ANDREI