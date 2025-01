„Cărările Luminii", primul vernisaj din acest an de la Palatul Culturii

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul să viziteze expoziția „Cărările Luminii”, semnată de reputatul artist Silviu Oravitzan și desfășurată în perioada 31 ianuarie – 23 martie 2025, la Palatul Culturii, în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei.

Organizată în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Muzeul Național al Banatului și Fundația „Oravitzan”, expoziția va fi prezentată de pr. prof. Radu Preda, în cadrul vernisajului care va avea loc vineri, 31 ianuarie 2025, de la ora 13.00.

Selecția expozițională propune vizitatorilor un periplu în arta plasticianului Silviu Oravitzan, ale cărui opere dezvăluie conexiunile profunde dintre tradiția bizantină și contemporaneitate, artistul explorând simbolul luminii în universalitate.

„În clipa în care un prestigios artist cum este Silviu Oravitzan expune la Muzeul de Artă Catolică din New York împreună cu Salvador Dali, iar la vernisajul Galeriei Oravitzan din New York vine, între mule alte celebrități, și un viitor președinte al SUA, sau că, în 2016, expoziția omagială organizată sub Patronajul Universității de Vest și al Mitropoliei Banatului era însoțită de o carte anume scrisă de Profesorul Basarab Nicolesco, Lumină în Lumină — e de la sine înțeles că vorbim despre o personalitate de prim rang a artei românești de anvergură internațională”, apreciază eseistul Marcel Tolcea.

Născut pe 4 octombrie 1941, în localitatea Ciclova Montană, județul Caraș-Severin, Silviu Oravitzan are în portofoliu zeci de expoziții internaționale, la New York, Paris, Viena, Marsilia, precum și în muzee din România: Muzeul Țăranului Român, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Național al Bucovinei etc. Lucrările sale se află în muzee și colecții private din România, Marea Britanie, Franța, Germania, Suedia, Statele Unite ale Americii etc.

„Vă invităm să vă bucurați de această expoziție a maestrului Silviu Oravitzan, care aduce, prin intermediul artei sale unice, un omagiu luminii și bucuriei”, afirmă Andrei Apreotesei, manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția „Cărările Luminii” poate fi vizitată la Palatul Culturii din Iași până pe 23 martie 2025, de miercuri până duminică, între orele 10.00 și 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).