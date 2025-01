Două femei s-au bătut în Primăria Focuri din cauza unui bărbat

O învățătoare din Iași a bătut drumul de o oră pentru a-i aplica o corecție unei angajate din Primăria Focuri, județul Iași, după ce a aflat ca soțul ar fi înșelat-o cu aceasta. Femeia a încuiat biroul și a bătut-o pe tânăra de 36 de ani.

Incidentul a avut loc luni, pe 13 ianuarie, după ora 14.00. Potrivit martorilor, învățătoarea venită de la Iași a așteptat întâi în fața Primăriei până când a văzut că angajata a rămas singură în birou, după care a intrat peste aceasta, a încuiat biroul cu cheile care se aflau în ușă și s-a năpustit asupra ei. „Eram acolo cu altă problemă. Am văzut-o pe doamna, afară, se tot plimba, cred că aștepta să se elibereze la birou în Primărie, după care, la un timp a intrat peste ea și am auzit-o cum striga după ajutor pe angajată. Nu trebuia să fac așa ceva, a aplecat urechea la zvonuri”, spune o femeie din comună, martoră la incident.

Salvată de colegi și de viceprimar

Din cauza țipetelor, o angajată dintr-un alt birou a dat alarma în Primărie, așa că, imediat, viceprimarul a căutat cheile pentru a descuia biroul. „Am auzit țipete din birou, nu știam ce se întâmplă, am căutat repede cheile, cred că au stat 5 minute singure în birou. Când am deschis stăteau față în față și cumva se ținea una de cealaltă, colega noastră era lovită și zgâriată pe față, am anunțat poliția”, a explicat viceprimarul din comuna Focuri.

Gelozia, motivul scandalului

Potrivit rudelor femeii care a atacat-o pe angajata Primăriei, totul a pornit de la faptul că la ureche învățătoarei a ajuns zvonul că soțul ei, cu care are doi copii, ar avea o relație extraconjugală cu angajata Primăriei. „O înșeală cu ea, îi strică casa. De aceea și s-a dus nepoata mea. Nu mi-a zis ce are de gând să facă. S-a dus să vorbească cu ea, să îi zică despre faptul că au doi copii, dar cred că s-au certat și de aici totul. Nu trebuia să se bage în casa omului”, spune bunica agresoarei.

Polițiștii au deschis o anchetă

În urma incidentului angajata și-a luat concediu de odihnă. Polițiștii veniți la fața locului au deschis un dosar penal. „La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 36 de ani, cu privire la faptul că are un conflict cu o altă persoană. Din cercetările efectuate, s-a constatat faptul că femeia de 36 de ani ar fi fost agresată fizic de către o altă femeie. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Totodată, persoana bănuită de comiterea faptei a fost sancționată contravențional”, a precizat Ioana Bâlea, purtător de cuvânt IPJ Iași.

Victima susține că nu o știa pe atacatoare, a fost surprinsă din spate și că nu a apucat să se apere. Femeia a primit un ordin de protecție și spune că are o relație strict profesională cu bărbatul respectiv, care are o fermă în localitate. Maria STANCU