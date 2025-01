Hoții au depozitat în cimitir laptopurile furate din şcoală

* aceștia le scoteau apoi la vânzare pe taraba improvizată în spatele unei fântâni * n-au apucat să le vândă pe toate, deoarece ţineau la preţ * pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală, hoţii îşi schimbau zilnic hainele * în cele din urmă, au fost identificaţi, camera de supraveghere a unui cetăţean ce locuieşte în zonă surprinzând mişcările celor doi





Cu toate că, după ce au dat lovitura, au acţionat la vedere, s-au şi lăudat cu isprava lor, Petrişor M. şi Valică G. n-au putut fi dovediţi decât după trei ani de anchete şi investigaţii. Şi asta, prin pură întâmplare, pentru că indivizii şi-au planificat foarte bine spargerea dată la o şcoală din Hârlău.

Hoţii au operat pe timp de noapte, după ce, în prealabil, unul dintre ei intrase în clădire, în cursul după-amiezii şi deschisese un geam din spate. Nu s-au repezit să înşface prada, mai întâi au scos din funcţiune camerele de supraveghere din instituţie.

Valică a rămas în stradă, stând de şase, doar Petrişor a intrat şi a înhăţat nouă laptopuri, în valoare totală de 22.000 lei. Nu le-au dus la amanet, au apelat la o metodă absolut originală. Le-au depozitat într-un cavou încă neocupat, în cimitirul din oraş şi au improvizat o tarabă în spatele unei fântâni. Pentru vânzarea cu amănuntul. De valorificare, se ocupa Perişor. Valică era cu aprovizionarea insolitului butic, făcea naveta cimitir – fântână. Nu riscau să fie prinşi cu multă marfă asupra lor, doar maxim un laptop. În caz de ceva, ar fi spus că l-au găsit, nimeni nu s-ar fi gândit să facă percheziţii în locul de îngropăciune.

Poliţiştii erau exasperaţi, conducerea şcolii făcuse plângere, paguba era consistentă, iar indicii zero. Până ce un cetăţean, care are casa între cimitir şi fântână, a aflat de tărăşenie şi s-a pus pe studiat imaginile de pe camera de supraveghere instalată la el în curte. În filmuleţe se vedea perfect cum Valică iese din cimitir cu un laptop sub braţ şi-l duce la taraba lui Petrişor.

Mai e un amănunt: pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală, hoţii îşi schimbau zilnic hainele. Cele purtate, la tomberon, se îmbrăcau de la second hand, marfă ieftină şi diversă.

Din fericire, n-au apucat să vândă toate laptopurile, ţineau la preţ, au dat doar patru, restul au fost recuperate de către investigatori. A urmat procesul şi condamnarea. Câte doi ani şi patru luni, de fiecare. Claudiu CONSTANTIN