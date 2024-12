O ieşeancă a rămas fără bijuteriile ascunse la subsol

* hoţii au fost depistaţi după alt furt similar, dar numai unul va fi judecat * celălalt este prea mic pentru a răspunde în fața legii





Ieşeanca Mihaela P. a fost foarte prost inspirată atunci când s-a hotărât să-şi depoziteze o bună parte din bijuterii, parfumuri şi haine în debaraua de la subsolul blocului. Era convinsă că, dacă e încuiată, încăperea e sigură şi s-a înşelat.

Iancu C. e un expert în a da spargeri în astfel de locaţii şi a dovedit-o perfect în vara acestui an. Are în dotare un mănunchi de chei ce merg la astfel de încuietori, l-a cooptat în afacere pe minorul A.M. (14 ani) şi a trecut imediat la acţiune.

Astfel, într-o noapte de la începutul lunii iulie a.c. (nu s-a putut stabili cu exactitate data), cei doi au dat prima lovitură. Una dintre cheile din mănunchiul lui Iancu s-a potrivit perfect la debaraua Mihaelei. El şi puberul asociat au operat în tihnă, au plecat de acolo cu o pradă estimată ulterior la aproximativ 6.000 lei. N-au lăsat nicio urmă.

Însă, la al doilea atac, spărgătorii n-au mai acţionat la fel de prudent. Imaginile de pe camerele de la intrarea în blocul unde locuieşte Florina A. arată cum aceştia au pătruns în anexa de la subsol şi cum au ieşit de-acolo cu o şapcă, o pereche de sandale albastre cu totc şi un electroşoc.

Drept urmare, poliţiştii i-au identificat rapid pe infractori, au urmat percheziţiile domiciliare, au recuperat bunurile Florinei, dar nu şi pe ale Mihaelei. Doar o geantă, dar suficient pentru inculparea lor şi pentru prima spargere.

Însă, numai Iancu va fi judecat, A.M. e prea tânăr şi, conform legii, nu are încă vârsta pentru a răspunde penal. Dosarul a trecut vineri, 6 decembrie, de camera preliminară şi urmează a se stabili primul termen de judecată. Claudiu CONSTANTIN