Virusul HMPV n-ar trebui să ne îngrijoreze

* „Acest virus este cunoscut de zeci de ani. Noi ne-am confruntat cu pacienți are prezintă această patologie de foarte mult timp. În consecință, nu există o îngrijorare sau o modalitate prin care să ne gândim că ar apărea o nouă pandemie, o epidemie”, susține dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași

China se confruntă cu un focar de metapneumovirus uman (HMPV), iar acest lucru i-a pus pe jar și pe români, care se gândesc că ar putea trăi o nouă pandemie, așa cum s-a întâmplat în cazul COVID-19.

În contextul în are numărul cazurilor de viroze respiratorii este într-o continuă creștere, medicii ieșeni au transmis un mesaj în rândul populației și susțin că virusul HMPV este unul extrem de cunoscut, întrucât el există de peste 20 de ani. Dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a explicat care sunt simptomele date de HMPV și cum poate fi tratat acesta, cu ajutorul tratamentului de specialitate. „Probabilitatea există, noi am luat acest lucru în calcul. Din punct de vedere managerial, este un fapt de luat în seamă. Acest virus este cunoscut de zeci de ani. Noi ne-am confruntat cu pacienți are prezintă această patologie de foarte mult timp. În consecință, nu există o îngrijorare sau o modalitate prin care să ne gândim că ar apărea o nouă pandemie, o epidemie. În general, pacienții care prezintă această viroză, prezintă următoarea simptomatologie: rinoree, le curge nasul, apare durerea în gât, apar dureri articulare și dureri musculare. Boala este autolimitantă. Dispare destul de repede, undeva după cinci sau șapte zile, cu tratamentul corespunzător”, a precizat dr. Florin Roșu, manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parscheva” din Iași.

Administrarea de antibiotice, interzisă

Întrucât numărul cazurilor de viroze respiratorii este în creștere la nivelul județului Iași în această perioadă a anului, medicii ieșeni au constatat faptul că și consumul de antibiotice a luat amploare. În aceste condiții, conduerea Spitalului de Boli Infecțioase îi îndeamnă pe ieșeni să nu consume antibiotice fără a consulta întâi un medic și a explicat în ce situații acestea sunt chiar necesare. „Insist asupra faptului că prezența la medicul specialist este esențială și aceasta trebuie să fie făcută cât mai repede. La HMPV nu se recomandă administrarea de antibiotice. Orice infecție virală se poate suprainfecta bacterian. Atunci, indicația de antibioterapie este corectă. Acest fapt trebuie justificat prin criterii medicale, analize de laborator, să vedem că este și o componentă bacteriană”, a încheiat dr. Florin Roșu. Cristian ANDREI