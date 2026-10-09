* un cuvânt care pare inventat a stârnit un val de ironii pe rețelele sociale * „supat” există în dicționarele limbii române și înseamnă spațiul de sub pat * surpriza este că termenul nu reprezintă o invenție recentă a lingviștilor, ci are o istorie de aproape două secole

Limba română a devenit, în ultimele zile, subiectul unei dezbateri neașteptate pe internet. Un videoclip despre cuvântul „supat”, prezentat drept o noutate a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM 3), a provocat nedumerire, amuzament și comentarii ironice. Termenul este cât se poate de real, are plural, definiție și o istorie îndelungată. Numai că Academia Română nu l-a inventat în 2026 și nici nu l-a introdus pentru prima dată în cea mai recentă ediție a dicționarului.

Ce înseamnă „supat” și cum se folosește corect

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, „supat” desemnează locul de sub pat, mai exact spațiul dintre pat și dușumea. Este un substantiv neutru, aparține limbajului popular și are forma de plural „supaturi”. Prin urmare, „pisica s-a ascuns în supat” este o construcție posibilă în limba română, chiar dacă majoritatea vorbitorilor ar spune simplu că animalul s-a ascuns sub pat. Termenul se scrie într-un singur cuvânt, se pronunță cu accent pe ultima silabă, „supát”, și este înregistrat în DOOM 3, ediție apărută în 2021. DEX îi atribuie și un al doilea sens popular, acela de gaură săpată într-un mal de pământ.

Cuvântul care a declanșat o avalanșă de glume

Popularitatea neașteptată a termenului a pornit de la un videoclip distribuit pe Facebook, în care „supat” era prezentat ca un substantiv nou. Reacțiile au apărut imediat, iar internauții au început să inventeze, în glumă, alte cuvinte construite după același model. „Există și sumasă, supreș și sufarfurie?”, a întrebat ironic un utilizator. Altul a continuat jocul lingvistic cu „suscaun”, demonstrând cât de repede poate deveni virală o aparentă ciudățenie a limbii române.

Discuțiile au depășit însă registrul umoristic. Unii utilizatori au criticat presupusa decizie a Academiei Române de a introduce cuvinte inutile, în vreme ce alții au descoperit că termenul le era cunoscut din vorbirea populară.

Surpriza din dicționare: „supat” exista înainte de DOOM 3

Verificarea surselor lexicografice schimbă perspectiva asupra întregii controverse. „Supat” nu este un cuvânt introdus recent în limba română. Termenul figurează deja în DOOM 2, ediția publicată în 2005, cu aceeași încadrare în registrul popular. Mai mult, apare în „Dicționarul limbii românești” al lui August Scriban, publicat în 1939.

Istoria cuvântului merge și mai departe. Micul dicționar academic consemnează o atestare asociată scrierilor lui Iordache Golescu, cărturar din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Așadar, ceea ce internetul anului 2026 prezintă drept o invenție recentă este, în realitate, o formă veche, păstrată în patrimoniul lexical al limbii române.

De ce un cuvânt din DOOM nu devine obligatoriu în vorbire

Controversa readuce în atenție o diferență importantă între existența unui cuvânt în dicționar și utilizarea lui în comunicarea curentă.

DOOM stabilește normele de scriere, pronunțare și flexiune ale cuvintelor. Prezența unui termen în dicționar nu înseamnă că acesta trebuie folosit în locul unei expresii mai cunoscute și nici că toate formele înregistrate aparțin limbii literare uzuale.

În cazul substantivului „supat”, mențiunea „popular” indică tocmai caracterul său particular. Expresia „sub pat” rămâne firească și corectă în limba română standard, în timp ce „supat” reprezintă o alternativă lexicală tradițională, cu circulație mai restrânsă.

Povestea acestui cuvânt spune, de fapt, ceva despre felul în care funcționează limba. Nu tot ceea ce pare nou este nou, iar dicționarele nu sunt doar inventare ale termenilor utilizați zilnic, ci și mărturii ale istoriei lor.

În 2026, „supat” nu a schimbat regulile limbii române. A reușit însă ceva mult mai spectaculos pentru un substantiv aproape uitat: să transforme spațiul de sub un pat într-un subiect de interes național. Tania DAMIAN