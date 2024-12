Mini ghid pentru Moş Crăciun, de la ANPC

Au mai rămas zece zile până vine Moş Crăciun. Pentru că ofertele sunt tot mai generoase de la an la an, magazinele se întrec în etalarea produselor, dar şi cei care vor să profite de naivitatea cumpărătorilor. Prin urmare, Autoritatea Naţională de Protecţia Consumatorului a elaborat un mini ghid pentru Moş Crăciun.

Luna decembrie aduce diverse cadouri, de la produse cosmetice, bijuterii, până la confecţii textile şi încălţăminte. Pentru a oferi un cadou util şi plăcut celor dragi, „Mini ghidul lui Moş Crăciun” recomandă să ţinem cont de câteva sfaturi.

În primul rând, este bine să fiţi atenţi la comercianţii şi pieţele online care nu au sediul in Uniunea Europeană, mai ales dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziţionează produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată.

Este bine să se utilizeze cardul pentru a face plata atât în magazine, cât şi online. „Astfel se câştigă timp, se pot ţine cheltuielile sub control având mereu acces la extrasul de cont din aplicaţia băncii, şi vă puteţi bucura de extra avantaje precum cashback şi discount-uri, iar în unele situaţii, precum cazurile de fraudă şi recupera suma plătită”, scrie în „Mini ghidul lui Moş Crăciun”.

Când cumpăraţi produse cosmetice, trebuie să fiţi atenţi la o serie de detalii care să certifice faptul că produsele cumpărate sunt de calitatea dorită, nu sunt periculoase pentru sănătate, iar informarea şi etichetarea lor să respecte prevederile legale în vigoare. „Achiziţionaţi produse cosmetice numai din magazine sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care va avea nevoie în cazul unei reclamaţii. În plus, atenţionez asupra faptului că produsele originale nu se vând în afara lanţurilor de distribuţie cum ar fi tarabele sau persoane fizice care le comercializează cu sacoşa. Fiţi atenţi la preţuri, deoarece preţurile mici propuse sunt dubioase, produsele provenind cu siguranţă din filiere paralele. Verificaţi dacă ambalajul corespunde, din punctul de vedere al calităţii, valorii produsului. Sunt şanse mari ca un produs aşa-zis de lux, ambalat într-o cutie de carton sau plastic banală, să fie de fapt o contrafacere", scrie în mini ghidul celor de la ANPC pentru Moş Crăciun.

O altă recomandare este să examinaţi cu atenţie eticheta. Trebuie să vă dea de gândit o calitate proastă a tipăririi acesteia, pentru că poate ascunde o contrafacere. „Citiţi cu atenţie eticheta şi ţineţi cont de orice avertisment pentru evitarea unor probleme ulterioare de sănătate. De asemenea,trebuie să ştie că unii producători şi importatori de marcă au adoptat voluntar personalizarea unor produse cu etichetă - hologramă, pentru securizarea lor şi pentru protejarea mărcii. Pe orice produs cosmetic trebuie să fie inscripţionat numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă, ori al importatorului de produse din afara UE”, îi spun Moşului, şi nu doar lui, cei de la Protecţia Consumatorului.

E bine să ştiţi că majoritatea produselor trebuie să aibă inscripţionată data de minimă durabilitate precedată de expresia „A se folosi preferabil înainte de...”, urmată de data sau de detalii asupra locului de pe ambalaj unde se află inscripţionată această dată, exprimată fie prin luna şi an, fie prin zi, luna şi an, şi cu cifre arabe. „Anumite produse precum cremele, nu au data de minimă durabilitate, ci au inscripţionat un simbol (PAO) constând într-o cutie întredeschisă, pe sau lângă care este menţionată perioada după deschidere în care produsul poate fi folosit în siguranţă, exprimată în luni de zile (6, 12, 24 luni, de ex.). Sunt produse la care data de minimă durabilitate este mai mare de 30 de luni şi atunci aceasta nu se mai menţionează, în cazul recipientelor sub presiune cum sunt deodorantele”, scrie în mini ghidul lui Moş Crăciun. Laura RADU