Pelerinii de la Sfânta Parascheva, supravegheați cu drona! Peste 35.000 de credincioși au ajuns la raclă, fără incidente

Peste 35.000 de credincioși s-au închinat deja la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, iar până în prezent nu au fost înregistrate evenimente nedorite. Pentru ca pelerinajul să se desfășoare în siguranță, autoritățile au mobilizat efective suplimentare și au introdus inclusiv supravegherea aeriană cu drona.

Pelerinajul a început oficial joi și se va desfășura până pe 15 octombrie. În tot acest timp, forțele de ordine monitorizează zona și fluxurile de credincioși, în contextul în care organizatorii estimează că aproximativ 300.000 de persoane ar putea ajunge la Iași.

Pelerinii, monitorizați inclusiv din aer

Unul dintre mijloacele folosite pentru supravegherea zonei este o dronă pusă la dispoziție de polițiștii de frontieră. Aceasta completează măsurile de monitorizare și permite observarea perimetrului în care se desfășoară pelerinajul.

Dispozitivul de ordine publică urmează să fie consolidat și cu jandarmi din Brașov. Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, colonelul Adrian Constantin Mătăsaru, a anunțat sosirea colegilor pentru sprijinirea misiunilor de siguranță publică.

Autoritățile se pregătesc pentru perioada de vârf, estimată pentru 13 și 14 octombrie, când este așteptat cel mai mare număr de pelerini. Gestionarea aglomerației și menținerea unui flux constant de persoane rămân esențiale pentru prevenirea incidentelor.

Credincioșii veniți la Iași spun că se roagă în special pentru sănătatea familiilor, bunăstare și pace.

Până acum, pelerinajul s-a desfășurat fără evenimente nedorite, iar autoritățile continuă măsurile de supraveghere și ordine publică pentru ca situația să se mențină pe parcursul zilelor aglomerate. Andrei TURCU