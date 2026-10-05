* ieșenii au participat la „Cursa Speranței”, organizată în Parcul Copou * donațiile și sponsorizările au ajuns la aproximativ 50.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru materiale didactice și echipamente necesare terapiilor copiilor cu dizabilități * în România sunt înregistrați peste 87.000 de copii cu dizabilități, iar mai mult de 54.000 au dizabilități severe

Pentru câteva ore, o alergare prin Copou nu a mai fost despre cronometru. Peste 240 de ieșeni au intrat în „Cursa Speranței”, iar rezultatul concret al evenimentului caritabil este o sumă estimată la 50.000 de lei. Banii vor ajunge în terapiile copiilor și tinerilor cu dizabilități sprijiniți de Fundația Star of Hope România.

Peste 240 de participanți au răspuns invitației Fundației Star of Hope România, iar din donații și sponsorizări a fost strânsă o sumă estimată la aproximativ 50.000 de lei. Fondurile vor fi folosite pentru cumpărarea de materiale didactice și echipamente specializate necesare terapiilor copiilor din centrul fundației.

Evenimentul, intitulat „Cursa Speranței”, a făcut parte din proiectul „Incluziune în acțiune”, finanțat de Consiliul Local Iași în baza Legii 350/2005. Proiectul urmărește integrarea socială, egalitatea de șanse și implicarea comunității în sprijinirea copiilor și tinerilor cu dizabilități.

Contextul este unul care depășește cu mult granițele Iașului. Potrivit datelor prezentate de UNICEF,România avea înregistrați 87.054 de copii cu dizabilități, iar 54.427 dintre ei aveau dizabilități severe. Aproape jumătate aveau între 7 și 13 ani. Organizația atrage atenția asupra nevoii de servicii specializate, educație incluzivă, infrastructură accesibilă și materiale adaptate.

Doi copii, același podium

Unul dintre momentele cu cea mai mare încărcătură simbolică a cursei a fost participarea unui grup de copii din Centrul de plasament din Târgu Frumos. Ledu Ionuț, care a adunat 11 stele în competiție, a câștigat premiul cel mare alături de Andrei Păduraru, tânăr cu sindrom Down sprijinit de Star of Hope. Pentru organizatori, imaginea celor doi pe același podium a sintetizat chiar sensul proiectului: șansele nu ar trebui împărțite în funcție de dizabilitate.

La cursă au participat și campionii Mariana Pârju și Ionuț Pârju, precum și alergători ai Clubului NUR Iași. În același spațiu au fost prezenți și antreprenori sociali formați prin proiectul „Rădăcini Sociale: Dezvoltăm Afaceri care Contează”, inițiativă care încearcă să lege activitatea economică de crearea de locuri de muncă și oportunități pentru comunitățile vulnerabile.

Pentru familiile copiilor cu dizabilități, discuția despre incluziune începe adesea cu lucruri foarte concrete: acces la kinetoterapie, logopedie, psihologie, materiale educaționale adaptate și echipamente specializate. UNICEF arată că, pentru numeroși copii vulnerabili și familiile lor, centrele comunitare sunt uneori singura variantă de acces gratuit la astfel de servicii.

Municipiul Iași are, în 2026, un program de finanțare a proiectelor societății civile construit în baza Legii 350/2005. Bugetul general anunțat pentru această sesiune este de 10,2 milioane de lei, împărțit între mai multe domenii, iar proiectele selectate trebuie finalizate până la 15 noiembrie.

„Cursa Speranței” a pus însă lângă finanțarea publică o altă resursă: comunitatea. Oameni care au alergat, firme care au sponsorizat, voluntari și familii care au ieșit în același loc. Iar după ce s-au strâns bannerele și s-a golit Copoul, rămâne cifra care contează cel mai mult: aproximativ 50.000 de lei care se întorc în terapiile copiilor cu dizabilități. Maura ANGHEL