Un număr de 6.477 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Iași vor susține, începând de luni, 22 iunie, Evaluarea Națională 2026. Dintre aceștia, 6.476 sunt din seria curentă, iar un candidat provine din promoțiile anterioare. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean, 3.023 de candidați sunt din mediul rural, iar 3.454 din mediul urban.

Examenul are o miză majoră pentru admiterea la liceu, într-un an în care media de la Evaluarea Națională rămâne criteriul principal pentru repartizarea computerizată. Pentru multe familii din Iași, această săptămână înseamnă nu doar două probe scrise, ci și începutul calculelor pentru liceele dorite, specializări, medii și opțiuni.

150 de centre de examen în județul Iași

Pentru desfășurarea Evaluării Naționale au fost organizate 150 de centre de examen în județul Iași: 97 în mediul rural și 53 în mediul urban. În municipiul Iași va funcționa un centru de evaluare cu trei puncte de lucru, unde vor fi corectate lucrările.

Pentru 104 elevi proveniți din 46 de unități de învățământ, Comisia județeană de evaluare națională a propus adaptarea procedurilor de examen, astfel încât aceștia să poată susține probele în condiții echitabile. Adaptările pot viza, în funcție de situația fiecărui copil, timp suplimentar, spațiu separat sau alte măsuri prevăzute de metodologie.

Calendarul probelor și regulile pentru candidați

Evaluarea Națională 2026 începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Pe 24 iunie este programată proba la Matematică, iar pe 26 iunie are loc proba la Limba și literatura maternă, acolo unde este cazul. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12.00, iar rezultatele finale, după contestații, pe 8 iulie.

Accesul elevilor în săli este permis între orele 8.00 și 8.30, iar probele încep la ora 9.00. Candidații primesc subiectele sub formă de broșură și pot solicita pagini suplimentare. Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute, după completarea casetei de identificare, etapă pentru care sunt alocate 15 minute.

Și în acest an, lucrările vor fi scanate în sălile de examen și evaluate prin platforma digitalizată. Elevii vor putea să își vizualizeze lucrările după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a decide dacă depun contestație.

Examenul care mută presiunea în familie

Dincolo de cifre, Evaluarea Națională rămâne un moment de presiune pentru elevi și părinți. Inspectorul școlar general al județului Iași, Rodica Leontieș, a atras atenția, într-un interviu la Radio Iași, că foarte mulți elevi își doresc doar nota 10, iar de aici pornește adesea tensiunea dinaintea examenului. Ea a subliniat și că examenul nu măsoară obligatoriu întregul potențial al unui copil, ci performanța lui într-un moment concret, într-un sistem competitiv.

Pentru Iași, examenul deschide și discuția despre diferențele dintre urban și rural, despre accesul la pregătire, despre școli cu rezultate foarte bune și comunități în care performanța este încă puternic influențată de contextul social. Evaluarea Națională nu este doar o probă de română și matematică, ci și o radiografie a felului în care școala reușește, sau nu, să țină aproape fiecare copil.

Clara DIMA