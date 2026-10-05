* din 7 octombrie, medicii, stomatologii și farmaciștii care vor titlul de specialist intră într-un sistem nou de examinare * proba scrisă va avea aceleași subiecte, în aceeași zi și la aceeași oră, în toate centrele universitare * până acum, întrebările erau elaborate de comisia centrului în care candidatul susținea examenul * primul test real al schimbării va veni odată cu rezultatele: câți candidați promovează la Iași și dacă mai apar diferențe mari între centre

Sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se desfășoară în perioada 7 octombrie–3 noiembrie 2026, iar ediția din această toamnă schimbă una dintre regulile importante ale sistemului de rezidențiat. Pentru prima dată, proba scrisă are subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate, se desfășoară la aceeași dată și la aceeași oră în toate centrele universitare și este evaluată după un barem stabilit tot la nivel național. Noua metodologie se aplică începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026.

Schimbarea contează pentru că, până acum, examenul era organizat după aceeași metodologie și aceeași tematică națională, dar întrebările concrete ale probei scrise erau elaborate de comisia de examen a centrului universitar în care candidatul susținea proba.

Asta însemna că un medic examinat la Iași nu primea neapărat aceleași întrebări ca unul din aceeași specialitate examinat la București, Cluj-Napoca sau Timișoara.

Zece subiecte pentru toți candidații din aceeași specialitate

Potrivit metodologiei publicate în Monitorul Oficial nr. 649 din 6 august 2026, subiectele sunt elaborate chiar în ziua examenului de o Comisie națională, formată din coordonatori de rezidențiat din centrele universitare implicate. Proba scrisă cuprinde zece subiecte formulate din zece teme extrase prin tragere la sorți, durează trei ore, iar nota minimă de promovare este 7,00. Subiectele sunt transmise simultan, printr-un canal securizat, către toate centrele în care are loc examenul.

Și baremul devine unic la nivel național. Există însă o componentă care rămâne locală: lucrările sunt corectate de comisiile de examen din fiecare centru universitar, pe baza aceluiași barem național. Corectarea trebuie încheiată în cel mult trei zile lucrătoare de la susținerea probei.

UMF „Grigore T. Popa” din Iași a anunțat deja sesiunea din perioada 7 octombrie–3 noiembrie 2026, prima organizată după noua formulă.

Primul examen care poate compara mai corect centrele

Ministerul Sănătății motivează modificarea prin necesitatea unei evaluări unitare. Pentru fiecare specialitate, candidatul trebuie să treacă acum prin aceeași probă scrisă indiferent dacă este examinat la Iași, București, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mureș sau Timișoara.

Nu înseamnă că toate diferențele dintre centre dispar. Pregătirea rezidenților, coordonatorii, experiența clinică, numărul de cazuri văzute în timpul rezidențiatului și chiar corectarea lucrărilor rămân elemente care pot produce rezultate diferite.

Teona SOARE