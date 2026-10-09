Iașul reunește 152 de elevi și 54 de profesori coordonatori din 23 de unități de învățământ, într-o manifestare dedicată pregătirii culinare și creativității gastronomice. Centralizatorul participanților pentru 2026 cuprinde 84 de produse, de la preparate de bază până la deserturi și băuturi. Cea mai numeroasă delegație aparține Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iași, cu 38 de elevi și 18 produse înscrise.

Iașul adună tineri pasionați de gastronomie din șapte județe

Din Iași până în Satu Mare și Harghita, elevii care studiază în școli tehnologice, economice și agricole își aduc pregătirea practică în fața unei evaluări comune. Potrivit centralizatorului organizatoric, sunt reprezentate 23 de unități de învățământ din județele Iași, Botoșani, Bacău, Neamț, Harghita, Satu Mare și Alba. Cele 84 de produse înscrise sunt împărțite în trei categorii: 46 de preparate de bază, 37 de produse dulci și o băutură. Preparatele de bază reprezintă mai mult de jumătate din total, însă și categoria deserturilor are o pondere importantă.

În spatele produselor se află munca celor 152 de elevi, sprijiniți de 54 de profesori coordonatori. Participarea este diferită de la o școală la alta, de la delegații formate dintr-un singur elev până la echipe de câteva zeci de participanți.

Colegiul „Vasile Adamachi” din Iași, cea mai mare delegație

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iași are cea mai consistentă prezență, cu 38 de elevi, trei profesori coordonatori și 18 produse, dintre care opt preparate de bază și zece deserturi.

Pe locul următor ca număr de elevi se află Liceul „Demostene Botez” din Trușești, județul Botoșani, cu 23 de participanți, șase profesori și 13 produse. Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași participă cu zece elevi, șapte profesori și zece produse.

Din municipiul Iași sunt înscrise și Liceul Tehnologic „Carol I”, Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Liceul Tehnologic nr. 41 și Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”. Județul este reprezentat și prin unități de învățământ din Miroslava, Hârlău, Podu Iloaiei și Pașcani.

Prezența școlilor din mai multe regiuni ale țării arată interesul pentru formarea practică în domeniul alimentației. Competițiile de acest tip oferă elevilor posibilitatea de a-și pune în valoare deprinderile dobândite la orele de specialitate și în laboratoarele școlare.

Gastronomia, o meserie care începe din școală

Evenimentul pune în lumină și rolul învățământului tehnologic, într-un sector în care pregătirea practică este esențială. Realizarea unui produs alimentar presupune cunoașterea ingredientelor, respectarea etapelor tehnologice, atenție la igienă, organizarea muncii și prezentarea rezultatului final.

În oferta educațională pentru anul școlar 2026–2027, Colegiul „Vasile Adamachi” din Iași figurează inclusiv cu pregătire pentru calificarea de brutar-patiser-preparator produse făinoase, asociată domeniului analizelor produselor alimentare. Pentru această specializare au fost prevăzute 56 de locuri la admiterea din 2026.

Dincolo de numărul preparatelor, participarea celor 23 de școli ilustrează legătura dintre educația profesională și meseriile din industria alimentară, restaurante, laboratoare de cofetărie și patiserie. Pentru elevi, prezentarea unui produs în afara propriei școli reprezintă un exercițiu de responsabilitate profesională și de încredere în competențele dobândite. Maura ANGHEL