Lovitură pentru mii de oameni din Iași și Neamț! Avaria de la A7 prelungește criza apei până sâmbătă

Criza apei potabile se prelungește în zeci de localități din județele Iași și Neamț, după ce o conductă de aducțiune Timișești a fost avariată în timpul lucrărilor la Autostrada Moldovei A7, în zona Săbăoani. ApaVital anunță că termenul estimat pentru reluarea furnizării a fost împins până sâmbătă, 10 octombrie, la ora 14:00, după ce inițial se spera că robinetele vor avea din nou apă vineri seară.

Furnizarea este întreruptă încă de miercuri, 7 octombrie, iar amploarea avariei și complexitatea intervenției au făcut imposibilă respectarea termenului inițial. După repararea conductei, va fi nevoie de timp suplimentar pentru reumplerea acesteia și restabilirea treptată a presiunii în rețea.

Comune întregi, afectate de lipsa apei

În județul Iași, întreruperea vizează localități din comunele Bălțați, Brăești, Butea, Lungani, Oțeleni, Popești și Sinești, precum și o parte din Valea Lupului.

Sunt afectate satele Mădârjești, Sârca, Cotârgaci, Buda, Brăești, Cristești, Butea, Miclăușeni, Goești, Lungani, Crucea, Zmeu, Hândrești, Oțeleni, Popești, Hărpășești, Doroșcani, Stornești, Bocnița și Osoi, dar și localitatea Sinești.

Problemele se extind și în județul Neamț, unde sunt afectate satele Boghicea și Slobozia, localitățile din comuna Doljești — Doljești, Buruienești, Rotunda și Buhonca — precum și comunele Gâdinți și Sagna.

Când revine apa la robinete

Echipele ApaVital lucrează la remedierea avariei, însă ora de sâmbătă, 14:00, este doar o estimare și poate fi modificată în funcție de evoluția intervenției. După reluarea alimentării, operatorul va spăla conductele și instalațiile publice afectate.

Apa poate fi temporar tulbure după revenirea serviciului. În acest caz, utilizatorii sunt sfătuiți să lase robinetul deschis câteva minute, până când apa se limpezește. Dacă problema persistă, pot apela Centrul de Contact ApaVital, la 0232 969.

Până la finalizarea lucrărilor, locuitorii din zonele afectate trebuie să se pregătească pentru încă o perioadă fără apă potabilă, în condițiile în care termenul de reluare a fost deja prelungit. Carmen DEACONU