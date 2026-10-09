Mihai Chirica: „Mă simt vânat”

* Primarul Iaşului contestă acuzaţiile care i se aduc în dosarul „Păcura” * Mihai Chirica s-a declarat uimit de „rapiditatea cu care „ancheta a devenit un dosar media” * edilul afirmă că administraţia locală se află de mai mult timp în conflict cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) în privinţa modului de aplicare a legislaţiei privind rezerva de stat

„Din punctul meu de vedere este un dosar care nu vizează, cel puţin la nivelul pe care l-am văzut că au decurs lucrurile, aplicarea cu exigenţă a unor elemente de justiţie şi pur şi simplu a devenit foarte rapid un dosar media”, a declarat Chirica.

Primarul susţine că municipalitatea s-a adresat Tribunalului Bucureşti în urma disputelor cu autoritatea centrală şi afirmă că administraţia locală a contestat încă din 2024 modul în care sunt aplicate prevederile legale referitoare la rezerva de stat.

Una dintre principalele apărări ale edilului se referă la cele 542 de tone de păcură care fac obiectul anchetei DNA. El susţine că între momentul procesului-verbal de recepţie întocmit de ANRSPS şi momentul în care autoritatea ar fi constatat că respectiva cantitate nu mai era conformă ar fi trecut aproximativ două săptămâni. În opinia sa, intervalul este prea scurt pentru ca o asemenea cantitate să fi fost sustrasă sau compromisă. „Păcura nu a fost furată de nimeni, nici nu putea fi furată de Primărie. În două săptămâni, 542 de tone de păcură nu puteau nici măcar fi cântărite, darămite extrase, furate, compromise”, a afirmat Chirica.

El invocă şi o expertiză realizată în 2024, despre care afirmă că ar indica faptul că ANRSPS nu şi-ar fi îndeplinit corespunzător obligaţiile privind reîmprospătarea rezervei de stat.

„Gestiunea s-a făcut de către angajaţii CET-ului, care nu sunt angajaţii noştri”

Potrivit versiunii prezentate de primar, depozitul funcţiona de peste 20 de ani, iar municipalitatea l-ar fi preluat după 2021 şi l-ar fi golit în 2023. Chirica susţine că administrarea efectivă a stocurilor era realizată de angajaţii societăţii Termo Service, nu de angajaţi ai Primăriei Iaşi. „E foarte urât să vorbeşti despre un primar ales că a făcut afaceri cu păcură. Primăria municipiului Iaşi nu a gestionat niciodată acest lucru. Gestiunea s-a făcut de către angajaţii CET-ului, care nu sunt angajaţii noştri, sunt angajaţi Termo Service”, a spus primarul.

El a calificat drept nejustificată asocierea numelui său cu presupuse „afaceri cu păcură” şi a afirmat că nu ştie unde se află depozitele respective.

Întrebat dacă se consideră vizat în mod special de anchetă, primarul Iaşului a răspuns afirmativ. „Eu mă simt vânat pentru că s-a folosit aceeaşi reţetă”, a declarat Chirica, referindu-se la modul în care, în opinia sa, ar fi fost declanşată sesizarea şi ulterior direcţionată către structurile judiciare.

Edilul a criticat şi modul în care au fost formulate anumite constatări în legătură cu documentele de recepţie. „Cum să spui că ai făcut notă de intrare recepţiei la un produs în mod fals când el există?”, a afirmat Chirica, susţinând că păcura figura în rezerva de stat şi exista în baza documentelor contractuale.

Chirica, urmărit de DNA pentru „abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave”

Poziţia primarului Mihai Chirica vine în contextul în care DNA a anunţat că a pus în mişcare acţiunea penală faţă de primarul Iaşului pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Potrivit anchetatorilor, la 27 mai 2022, Chirica ar fi aprobat plata a 2.036.882 de lei din bugetul local către ANRSPS pentru 542 de tone de păcură despre care procurorii susţin că nu existau în realitate.

DNA mai susţine că documente întocmite de funcţionari ai Primăriei Iaşi ar fi atestat în mod nereal existenţa şi recepţia cantităţii de păcură. În acelaşi dosar sunt cercetaţi alţi nouă funcţionari, iar procurorii au dispus şi măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile.

Chirica respinge însă interpretarea anchetatorilor şi susţine că problema ţine de modul în care ANRSPS şi-a gestionat rezerva de stat şi de documentele existente la momentul preluării depozitului.

La acest moment, acuzaţiile DNA reprezintă susţineri în cadrul unei anchete penale, iar poziţia exprimată de Mihai Chirica reprezintă apărarea sa publică. Stabilirea eventualei răspunderi penale aparţine instanţelor.

Laura RADU