Locuri la Automatică și Calculatoare

* de la construcții de mașini și electronică până la materiale, chimie, mecanică sau automatică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a avut în sesiunea de toamnă sute de locuri pentru tinerii care vor să urmeze o carieră inginerească * din păcate, multe facultăți au început anul academic cu locuri neocupate

Politehnica din Iași rămâne una dintre marile porți de intrare spre profesiile tehnice. Oferta de admitere din toamna anului 2026 arată sute de locuri disponibile în facultăți care pregătesc ingineri pentru industrie, IT, energie, construcții, electronică, materiale sau protecția mediului. Numai patru dintre facultăți au însumat 344 de locuri bugetate.

Cele mai multe locuri, la Construcții de Mașini

Cea mai mare ofertă de locuri bugetate din sesiunea de toamnă a fost la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, unde au fost anunțate 106 locuri finanțate de la buget. Facultatea pregătește specialiști pentru domenii precum inginerie industrială, inginerie mecanică, inginerie și management, dar și pentru activități legate de proiectarea și funcționarea sistemelor de producție. Este unul dintre domeniile cu legătură directă cu industria, fabricile, automatizarea producției și dezvoltarea tehnologică. O ofertă consistentă a avut și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, cu 91 de locuri bugetate. Este una dintre zonele tehnice cu cea mai largă plajă de aplicare, de la electronică și comunicații până la sisteme inteligente, infrastructură digitală și tehnologii informatice.

Materiale, chimie și mecanică

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor a avut 85 de locuri bugetate. Domeniul este mai puțin vizibil pentru publicul larg, însă este esențial pentru aproape orice ramură industrială. Inginerii de materiale lucrează cu metale, aliaje, materiale compozite, tehnologii de prelucrare și soluții pentru creșterea performanței produselor industriale.

La Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului au fost 62 de locuri bugetate. Aici sunt formați specialiști pentru industria chimică, tehnologii de proces, protecția mediului și alte domenii în care procesele chimice sunt parte a producției.

Facultatea de Mecanică a avut 61 de locuri bugetate. Ingineria mecanică este una dintre profesiile clasice ale industriei, dar pregătirea actuală include tot mai mult proiectare asistată de calculator, sisteme moderne de producție și integrarea tehnologiilor digitale.

Locuri la Automatică și Calculatoare

Inclusiv într-un domeniu considerat foarte atractiv pentru absolvenții de liceu au existat locuri disponibile în sesiunea de toamnă.

Facultatea de Automatică și Calculatoare a avut 54 de locuri bugetate. Aici se formează specialiști în calculatoare, automatizări, controlul proceselor, software și sisteme inteligente, într-o zonă aflată la intersecția dintre inginerie și IT.

Oferta a continuat cu Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, unde au fost 31 de locuri bugetate, cu Facultatea de Construcții și Instalații, unde au fost 23, și cu Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, care a avut 14 locuri bugetate.

În total, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a avut în sesiunea din septembrie 581 de locuri bugetate, la care s-au adăugat 378 de locuri cu taxă.

Imaginea de ansamblu arată însă clar diversitatea domeniilor inginerești în care Iașul poate pregăti specialiști: construcții de mașini, electronică, materiale, chimie, mecanică, automatică, hidrotehnică, construcții, energie și informatică aplicată.

Dan DIMA