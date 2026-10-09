Primăria scoate la licitație noi locuri de reședință, pe 20 octombrie

Ieșenii care vor să scape de grija găsirii unui loc de parcare lângă bloc au o nouă șansă! Direcția Exploatare Patrimoniu organizează marți, 20 octombrie 2026, trei licitații publice cu strigare pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință din municipiu.

Licitațiile vor avea loc la sediul instituției de pe șoseaua Națională nr. 43, începând cu ora 10:00. Însă nu orice șofer se poate înscrie: dreptul de participare este limitat la locatarii anumitor blocuri din zonele vizate.

Prima licitație începe la ora 10:00, pentru locul de parcare nr. 11 de pe strada Toma Cozma nr. 111. Pot participa locatarii blocurilor 568, 569 și 591.

La ora 11:00, urmează licitația pentru locul nr. 17 din Piața Voievozilor nr. 19. Sunt eligibili locatarii blocurilor A2 și A15.

Ultima rundă este programată la ora 12:00, când vor fi scoase la licitație patru locuri de parcare — nr. 5, 6, 7 și 13 — situate pe Splai Bahlui nr. 20A. La această procedură pot participa locatarii blocurilor B15 și I1.

Cum se face înscrierea

Cei interesați trebuie să transmită documentele solicitate în format electronic, scanat, la adresa dedicată Serviciului Administrare Parcări: licitatii.camera12@gmail.com.

Pentru șoferii care locuiesc în blocurile eligibile, licitațiile pot reprezenta o oportunitate de a obține un loc de parcare în apropierea locuinței, într-un oraș în care găsirea unui spațiu pentru mașină poate deveni o adevărată provocare.