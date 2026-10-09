Șoferii din Iași, supravegheați din elicopter!

* polițiștii vânează depășirile periculoase pe șoselele cu risc ridicat * astfel de depășiri neregulamentare se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.297,50 și 1.730 de lei, iar permisul de conducere poate fi suspendat pentru 60 de zile

Șoferii care au circulat pe drumurile naționale din județul Iași au fost supravegheați inclusiv din aer! În zilele de 6, 7 și 8 octombrie 2026, polițiștii rutieri au desfășurat misiuni de monitorizare cu elicopterul, într-o acțiune menită să prevină accidentele și să-i depisteze pe conducătorii auto care pun în pericol siguranța traficului.

Operațiunile au fost organizate de polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, cu sprijinul unui echipaj al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Survolurile au vizat drumurile naționale considerate cu risc rutier ridicat.

Depășirile neregulamentare, în vizorul polițiștilor

Acțiunile au urmărit combaterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere, cu accent pe depășirile neregulamentare și conducerea agresivă. Supravegherea aeriană le permite polițiștilor să observe comportamente periculoase în trafic și să intervină pentru creșterea siguranței pe șosele.

Șoferii care efectuează depășiri neregulamentare riscă sancțiuni consistente: amenzile sunt cuprinse între 1.297,50 și 1.730 de lei, iar permisul de conducere poate fi suspendat pentru 60 de zile.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să adapteze viteza la condițiile meteo și de trafic și să evite manevrele riscante. De asemenea, șoferii trebuie să respecte semnalele și indicațiile agenților rutieri.

Mesajul autorităților este clar: nicio grabă nu justifică o depășire periculoasă, iar regulile de circulație sunt esențiale pentru protejarea tuturor participanților la trafic. Andrei TURCU