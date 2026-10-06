* un licean din Iași va reprezenta România, alături de doi colegi din Dorohoi și Vaslui, la o competiție internațională de inteligență artificială organizată în Kazahstan

Mateo Andrei Spiridon, elev al Liceului „Miron Costin” din Iași, face parte din echipa care va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială pe echipe. Competiția va avea loc în Kazahstan, între 27 și 30 octombrie 2026, iar cei trei liceeni români au trecut de o selecție în care au concurat sute de echipe din întreaga lume.

Trei liceeni din Moldova duc România la competiția din Kazahstan

România va fi reprezentată la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială pe echipe de trei liceeni din regiunea Moldovei: Mateo Andrei Spiridon, de la Liceul „Miron Costin” din Iași, Marian Ștefan Gășpărel, elev al Liceului „Regina Maria” din Dorohoi, și Vlad Nicolae Toma, de la Liceul „Emil Racoviță” din Vaslui.

Cei trei români s-au cunoscut la etapa națională a Olimpiadei de Inteligență Artificială. Dincolo de rezultatele individuale, au descoperit că pot lucra bine împreună, iar colaborarea lor s-a transformat într-o echipă capabilă să ajungă la faza internațională.

Calificările au adunat 410 echipe din mai multe țări. Echipa celor trei liceeni români s-a clasat pe locul 31 la nivel mondial și pe primul loc între echipele din România.

Mateo Andrei Spiridon reprezintă Iașul

Pentru Iași, prezența lui Mateo Andrei Spiridon în echipa României aduce orașul într-o competiție internațională dedicată unuia dintre domeniile cu cea mai rapidă dezvoltare.

Elevul învață la Liceul „Miron Costin”, iar participarea sa vine după etapa națională a Olimpiadei de Inteligență Artificială, competiție care selectează elevii cu rezultate deosebite în acest domeniu.

Olimpiada Națională de Inteligență Artificială a avut în 2026 etape locală, județeană și națională, iar faza națională s-a desfășurat în aprilie. Competiția este dedicată liceenilor interesați de inteligență artificială și include probe prin care sunt evaluate atât cunoștințele tehnice, cât și capacitatea de rezolvare a unor probleme complexe.

Un olimpic cu două medalii în echipa României

Colegul lor din Dorohoi, Marian Ștefan Gășpărel, ajunge în echipa internațională după rezultate constante la nivel național. Liceanul, pregătit de profesorul Oprița Petru Simion, a obținut în acest an medalia de argint la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială, după ce în ediția precedentă câștigase bronzul.

Pentru cei trei elevi, competiția din Kazahstan nu va însemna doar confruntarea cu echipe internaționale, ci și testarea capacității de a găsi soluții în condiții de concurs și de a construi împreună strategii pentru probleme specifice inteligenței artificiale.

Participarea lor arată și cât de repede a intrat inteligența artificială în zona competițiilor școlare de performanță. Pentru liceeni, domeniul nu mai înseamnă doar utilizarea unor instrumente AI, ci programare, modelare, analiză de date, algoritmi și rezolvarea unor probleme care cer pregătire tehnică solidă.

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