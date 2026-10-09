Un ieșean s-a ales cu dosar penal pentru patru infracțiuni după ce a căzut de pe moped!

Un bărbat în vârstă de 41 de ani a ajuns la spital după ce a pierdut controlul mopedului și a căzut pe un drum comunal din Brăești. Verificările polițiștilor au scos la iveală mai multe nereguli grave: bărbatul nu avea permis de conducere, vehiculul nu era înmatriculat sau înregistrat, iar testarea cu etilotestul a indicat 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Incidentul s-a produs pe 8 octombrie, pe drumul comunal DC92 din comuna Brăești. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Frumos au fost sesizați cu privire la eveniment și au început verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Din primele cercetări a reieșit că bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi căzut de pe moped.

Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Totodată, au fost dispuse demersurile pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Dosar penal pentru patru infracțiuni

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Andrei TURCU