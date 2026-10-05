* Roxana Necula, viceprimar al municipiului Iași și asistent social cu peste două decenii de experiență, a publicat volumul „Violența asupra femeilor în familie. Prejudecăți sociale și empowerment în asistența socială” * cartea apare într-un moment în care, numai în primele opt luni din 2026, Poliția a intervenit în peste 103.000 de situații de violență domestică în România

Dincolo de funcția din administrația locală, Roxana Necula revine la domeniul în care și-a construit cariera profesională: protecția victimelor violenței domestice. Volumul său, apărut la Editura Tritonic, pune sub lupă prejudecățile care mențin femeia în relația abuzivă, mecanismele de victimizare și rolul asistenței sociale în recâștigarea autonomiei.

Volumul „Violența asupra femeilor în familie. Prejudecăți sociale și empowerment în asistența socială”, semnat de Roxana Necula, a apărut în august 2026, la Editura Tritonic. Tema nu este una aleasă din afara experienței profesionale a autoarei. Înainte de a deveni viceprimar al Iașului, Magdalena Roxana Necula a lucrat direct cu victimele violenței domestice, inclusiv în cadrul Centrului de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane al DGASPC Iași. A predat asistență socială la universitățile ieșene și a condus, din 2013, filiala Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali. Primăria Iași o indică în prezent drept unul dintre cei doi viceprimari ai municipiului.

Peste 103.000 de intervenții pentru violență domestică în opt luni

Cartea apare într-un an în care dimensiunea fenomenului rămâne uriașă. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în primele opt luni ale lui 2026 polițiștii au intervenit în peste 103.000 de situații de violență domestică. Au fost emise aproape 14.000 de ordine de protecție provizorii, iar în 5.334 de cazuri a fost folosită monitorizarea electronică. Nici anul precedent nu oferă o imagine liniștitoare: Poliția Română a raportat 138.385 de intervenții în 2025, dintre care 67.010 în mediul urban și 71.335 în rural. Au fost înregistrate 49.660 de fapte penale asociate violenței domestice, iar mai mult de jumătate dintre acestea – 26.877 – au fost loviri sau alte violențe.

Datele administrative din Iași arată, la rândul lor, presiunea asupra sistemului de protecție. Pentru anul 2024, IPJ Iași raporta 2.827 de infracțiuni sesizate în zona violenței domestice, 919 ordine de protecție puse în aplicare și 832 de ordine de protecție provizorii. În 633 de situații au fost deschise dosare pentru nerespectarea ordinelor de protecție.

De ce unele femei rămân în relația violentă

Tocmai aici se află miza volumului Roxanei Necula. Nu este doar o carte despre agresor și actul violent, ci despre mediul social care poate normaliza abuzul: prejudecăți, dependență, stigmatizare, culpabilizarea victimei și presiunea de a păstra cu orice preț aparența unei familii.

Tema apare și în cercetările academice recente ale autoarei. Într-o lucrare prezentată în mediul universitar, Roxana Necula analiza felul în care normele culturale și stereotipurile de gen pot determina victima să perceapă violența drept „normală” sau inevitabilă și pleda pentru trecerea de la simpla intervenție instituțională la autonomie și empowerment. „O felicităm pe doamna Roxana Necula - primul doctor în asistență socială la nivel național! Reușita deosebită fructifică eforturile depuse de întreaga comunitate academică pentru consolidarea asistenței sociale ca știință și profesie în conștiința publică românească. Apariția școlilor doctorale de profil reprezintă un moment de referință ce deschide noi orizonturi și inspiră specialiștii din întreaga țară. Felicitări și mult succes în continuare!”, a spus prof. univ. Doru Buzducea, directorul Școlii Doctorale de Asistență Socială a Universității din București. Distincția este importantă: Roxana Necula deținea deja un doctorat în sociologie, obținut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 2010. Tema volumului se întâlnește acum și cu o inițiativă concretă a administrației ieșene. În septembrie, Roxana Necula anunța intenția municipalității de a deschide la Iași, împreună cu Institutul de Psihiatrie „Socola”, un centru de consiliere și reabilitare destinat agresorilor din familie, cu servicii psihologice, sociale și medicale.

Maura ANGHEL