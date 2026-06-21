Aeroportul Internațional Iași intră în orarul de vară cu accent pe destinațiile de vacanță. Salonic, Pisa, Milano Malpensa și Istanbul se află printre rutele care întăresc conectivitatea orașului.

Aeroportul Internațional Iași a trecut la orarul de vară, iar primele semnale sunt legate direct de dorința ieșenilor de a ajunge mai repede la mare, în orașe turistice sau în centre europene importante. Grecia și Italia devin principalele direcții ale sezonului, într-un an în care conectivitatea aeriană rămâne una dintre mizele mari ale regiunii.

Directorul Aeroportului Iași, Romeo Vatră, a anunțat că noul program pune accent pe rutele spre destinații de vacanță, dar și pe păstrarea numărului de destinații deja operate de la Iași. Informația a fost relatată și de Radio Iași, care citează declarațiile directorului aeroportului.

Salonic, noua poartă spre Grecia

Una dintre noutățile verii este cursa către Salonic, introdusă de compania Animawings. Ruta va avea două frecvențe pe săptămână și vine într-un moment în care Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români. „În perioada aceasta de vacanță ne bucurăm să anunțăm o cursă nouă, cea către Salonic, care are frecvență de două zboruri pe săptămână, deschisă de către Animawings”, a declarat Romeo Vatră.

Directorul aeroportului a precizat că interesul pentru Grecia nu se oprește aici. Iașul urmărește și o legătură cu Atena, o destinație care ar putea crește vizibilitatea aeroportului în zona de turism, business și conexiuni internaționale.

Italia rămâne una dintre mizele mari

Pe lângă Grecia, Italia își consolidează poziția în orarul de vară al Aeroportului Iași. Wizz Air a deschis, în luna mai, două curse noi: Pisa și Milano Malpensa. Noile rute completează oferta pentru pasagerii care călătoresc spre Italia fie pentru vacanțe, fie pentru muncă, familie, studii sau conexiuni către alte orașe europene. Milano Malpensa și Pisa au fost anunțate anterior ca rute operate de Wizz Air în sezonul de vară 2026, iar AJet a introdus curse regulate Iași - Istanbul Sabiha Gokcen, potrivit informațiilor publicate la începutul anului.

Istanbul, legătura strategică spre Turcia

O altă destinație importantă este Istanbul, operată de compania AJet. Ruta are valoare turistică, dar și strategică, pentru că Istanbulul funcționează ca un nod important de legătură între Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Pentru Iași, o astfel de rută înseamnă mai mult decât o destinație de city-break. Înseamnă acces mai bun la conexiuni internaționale și o poziționare mai puternică pentru aeroportul regional.

Romeo Vatră: „Nu avem semnale de reducere a conectivității”

Anunțul vine într-un context complicat pentru piața aviației. Romeo Vatră a spus că, potrivit informațiilor primite de la ROMATSA, la nivel național există o reducere de 18% a numărului de zboruri în acest an față de anul trecut.

Chiar și în acest context, Aeroportul Iași nu a renunțat la nicio destinație. „Suntem într-un context destul de dificil din punct de vedere al operațiunilor, pentru că, la nivelul României, cei de la ROMATSA mi-au confirmat că există o reducere cu 18% a numărului de zboruri în acest an față de anul trecut. Este un semnal îngrijorător pentru piața aviației, dar, în același timp, suntem optimiști, pentru că pe Aeroportul Iași încă nu avem semnale privind reducerea conectivității din prisma numărului de destinații”, a mai declarat Romeo Vatră.

Noile curse spre Salonic, Pisa, Milano Malpensa și Istanbul confirmă rolul Aeroportului Iași ca principală poartă aeriană a Moldovei. Pentru pasageri, orarul de vară înseamnă mai multe opțiuni directe, mai puțin timp pierdut pe drumuri către alte aeroporturi și acces mai rapid la destinații de vacanță sau la rute internaționale importante.

Dan DIMA