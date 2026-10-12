16 ruși, judecați la Câmpulung Moldovenesc!

* prin intermediul serviciului de evidență a persoanelor din Câmpulung Moldovenesc, inculpații ar fi obținut cărți de identitate, iar de la serviciul de pașapoarte din Suceava, pașapoarte simple electronice * cei 16 sunt acuzați de uz de fals, complicitate la fals informatic și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale * dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Rețea de documente false, identități românești obținute pe baza unor acte suspecte și sute de buletine anulate. Parchetul General a trimis în judecată 16 cetățeni ai Federației Ruse, acuzați că au folosit certificate de cetățenie falsificate pentru a obține acte de identitate și pașapoarte românești.

Potrivit procurorilor, în perioada februarie–iulie 2024, inculpații ar fi prezentat documente care pretindeau că au fost emise de Consulatul General al României la Sankt Petersburg, de Ambasada României la Baku, de Ambasada României în Republica Moldova și de Consulatul General al României la Chișinău. Certificatele ar fi atestat în mod mincinos dobândirea cetățeniei române.

Buletine la Câmpulung, pașapoarte la Suceava!

Pe baza acestor documente, mecanismul ar fi continuat cu obținerea unor acte oficiale românești. Procurorii susțin că au fost transcrise acte de naștere în registrele naționale, au fost atribuite coduri numerice personale și au fost eliberate certificate de naștere de către Consiliul Local Sector 6. Ulterior, prin intermediul serviciului de evidență a persoanelor din Câmpulung Moldovenesc, inculpații ar fi obținut cărți de identitate, iar de la serviciul de pașapoarte din Suceava, pașapoarte simple electronice.

Cei 16 sunt acuzați de uz de fals, complicitate la fals informatic și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale. Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.

1.702 cărți de identitate anulate!

Cazul scoate la iveală și amploarea verificărilor privind domiciliile fictive ale unor cetățeni străini. Potrivit Parchetului General, în urma controalelor efectuate la imobilele unde aceștia își declaraseră domiciliul, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a dispus anularea a 1.702 cărți de identitate, pe motiv că domiciliile fuseseră stabilite fictiv. Măsura îi vizează pe cetățeni străini născuți în spațiul ex-sovietic, care solicitaseră schimbarea domiciliului din străinătate în România.

Procurorul de caz a cerut instanței anularea certificatelor de cetățenie considerate falsificate, a mențiunilor din registrele de stare civilă și a actelor obținute ulterior, inclusiv certificate de naștere, acte de căsătorie, cărți de identitate și pașapoarte.

De asemenea, s-a solicitat confiscarea banilor primiți de persoanele care i-ar fi luat fictiv în spațiu pe inculpați.

Într-o etapă anterioară a anchetei au fost încheiate și șase acorduri de recunoaștere a vinovăției, în cauze cu aceeași încadrare juridică și o situație de fapt similară. Vinovăția celor trimiși în judecată urmează să fie stabilită de instanță. Andrei TURCU