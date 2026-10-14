Hramul Sfintei Parascheva, un eveniment religios de referință

28 de ierarhi din țară și străinătate au oficiat slujba Sfintei Parascheva

* Iașul a devenit, din nou, centrul Ortodoxiei, odată cu sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva * la manifestările religioase din 14 octombrie au fost sosit 28 de ierarhi, reprezentând eparhii din România și comunități ortodoxe din Europa și din afara țării

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva a adus la Iași una dintre cele mai ample reuniuni de ierarhi ortodocși ale anului. Potrivit listei oficiale a participanților la hram, 28 de înalți reprezentanți ai Bisericii sunt anunțați la manifestările religioase dedicate ocrotitoarei Moldovei. Pe lista ierarhilor s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Dimitrios, Mitropolit al Franței și Exarh al Europei, și Înaltpreasfințitul Părinte Gheorghios, Mitropolit de Kitrus, Katerini și Platamonas, din Grecia. Participarea ierarhilor din străinătate subliniază dimensiunea internațională a pelerinajului de la Iași, care depășește granițele României și reunește credincioși din numeroase comunități ortodoxe.

Mitropoliți și arhiepiscopi din România și Republica Moldova

Din rândul înalților ierarhi români, lista i-a cuprins pe Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Un loc important l-au ocupat și reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române din Republica Moldova -- Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, alături de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Din diaspora românească au venit Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Episcopi din Europa și din alte jurisdicții ortodoxe

Lista participanților a reflectat și legăturile dintre comunitățile ortodoxe din diferite țări. La Iași au venit Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, și Preasfințitul Părinte Jakob, Episcop-vicar al Mitropoliei de Strumica. Din partea eparhiilor românești din străinătate au participat Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, precum și Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Lista a fost completată de Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, și de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. Printre participanți s-au regăsit și episcopi din numeroase eparhii ale României: Ignatie al Hușilor, Lucian al Caransebeșului, Nicodim al Severinului și Strehaiei, Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor, Galaction al Alexandriei și Teleormanului și Nestor al Devei și Hunedoarei. Arhiepiscopia Iașilor a fost reprezentată și de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar. La slujbă au participat și Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, și Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Hramul Sfintei Parascheva, un eveniment religios de referință

Prezența celor 28 de ierarhi confirmă importanța hramului Sfintei Cuvioase Parascheva în calendarul Bisericii Ortodoxe. În fiecare octombrie, Iașul devine loc de întâlnire pentru credincioși din toate regiunile României, dar și din comunitățile românești de peste hotare.

Dincolo de dimensiunea spirituală, sărbătoarea transformă temporar viața orașului, prin fluxul de pelerini, mobilizarea voluntarilor și organizarea serviciilor publice necesare desfășurării manifestărilor.

Clara DIMA